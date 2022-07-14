https://uz.sputniknews.ru/20220714/v-tashkente-sostoitsya-vstrecha-ministrov-promyshlennosti-shos-i-sng-26172906.html

В Ташкенте состоится встреча министров промышленности ШОС и СНГ

В Ташкенте состоится встреча министров промышленности ШОС и СНГ

По данным МИД, ожидается утверждение ряда важных документов.

2022-07-14T10:55+0500

2022-07-14T10:55+0500

2022-07-14T10:55+0500

политика

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Ташкенте 15 июля под председательством Узбекистана пройдут совещание министров промышленности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и VIII заседание Совета по промышленной политике государств-участников Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщил корреспондент Sputnik со ссылкой на МИД Узбекистана.На мероприятиях примут участие министры промышленности Индии, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, заместители профильных министров Казахстана, России, Китая, Беларуси, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Илхомжон Нематов, а также представители бизнес сообщества России и Казахстана.Участники совещаний обсудят вопросы по дальнейшему взаимодействию в рамках указанных многосторонних организаций в интересах индустриального развития, обеспечения роста объемов промышленного производства на базе кооперации, реализации совместных инвестиционных проектов, внедрения новых технологий, привлечения материальных и финансовых ресурсов, повышения производительности труда и диверсификации промышленной продукции.Ожидается утверждение ряда важных документов, направленных на развитие отраслей промышленности стран ШОС и СНГ.В частности, министры государств-членов Шанхайской организации одобрят проект Программа стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами стран ШОС, который позже вынесут на утверждение в ходе Самаркандского саммита Организации.Аналогичный документ ожидается утвердить и в ходе совещания министров промышленности государств-участников СНГ.Читайте также:Норов: ШОС важно сохранить внеблоковый статус

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