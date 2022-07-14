https://uz.sputniknews.ru/20220714/norov-shos-vajno-soxranit-vneblokovyy-status--26171530.html

Норов: ШОС важно сохранить внеблоковый статус

Норов: ШОС важно сохранить внеблоковый статус

В 2022 году Республика Узбекистан председательствует в ШОС.

2022-07-14T10:01+0500

2022-07-14T10:01+0500

2022-07-14T10:01+0500

политика

владимир норов

шос

заявление

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik.Шанхайская организация сотрудничества должна оставаться вне какого - либо блока, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. Об этом сообщает РИА Новости. В данный момент членам ШОС следует решать вопросы, касающиеся противостояния организации с вызовами и угрозами безопасности. Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.Читайте также:Что изменилось в Самарканде к саммиту ШОСЧто дает Узбекистану сотрудничество с ЕАЭС — интервью с главой коллегии ЕЭК

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владимир норов, шос, заявление