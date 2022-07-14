https://uz.sputniknews.ru/20220714/norov-shos-vajno-soxranit-vneblokovyy-status--26171530.html
Норов: ШОС важно сохранить внеблоковый статус
Норов: ШОС важно сохранить внеблоковый статус
В 2022 году Республика Узбекистан председательствует в ШОС.
2022-07-14T10:01+0500
2022-07-14T10:01+0500
2022-07-14T10:01+0500
политика
владимир норов
шос
заявление
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik.Шанхайская организация сотрудничества должна оставаться вне какого - либо блока, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. Об этом сообщает РИА Новости. В данный момент членам ШОС следует решать вопросы, касающиеся противостояния организации с вызовами и угрозами безопасности. Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.Читайте также:Что изменилось в Самарканде к саммиту ШОСЧто дает Узбекистану сотрудничество с ЕАЭС — интервью с главой коллегии ЕЭК
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владимир норов, шос, заявление
Норов: ШОС важно сохранить внеблоковый статус
В 2022 году Республика Узбекистан председательствует в ШОС.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik.
Шанхайская организация сотрудничества должна оставаться вне какого - либо блока, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Несмотря на возникающие вызовы и сложности, для ШОС принципиально важно сохранение внеблокового статуса", - приводит слова Норова РИА Новости.
В данный момент членам ШОС следует решать вопросы, касающиеся противостояния организации с вызовами и угрозами безопасности.
"Необходимо ускорить практическую реализацию решения глав государств о совершенствовании механизмов ШОС в сфере обеспечения безопасности, принятого на Душанбинском саммите. Узбекистан поддерживает скорейший запуск переговорного процесса по созданию Универсального центра по угрозам и вызовам безопасности ШОС на базе Региональной антитеррористической структуры в Ташкенте, предложенного нашими российскими партнерами", - уточнил Норов.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала
Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.