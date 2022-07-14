https://uz.sputniknews.ru/20220714/v-tashkentskoy-oblasti-spasli-lisu---video-26170009.html
В Ташкентской области спасли лису - видео
В Ташкентской области спасли лису - видео
По факту поступления информации ситуацию оперативно расследовали сотрудники Департамента экологии Ташкентской области - подробности.
2022-07-14T08:11+0500
2022-07-14T08:11+0500
2022-07-14T08:11+0500
общество
государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан
эколог
спасение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20618973_0:92:1673:1033_1920x0_80_0_0_41c3c1b93afc08053b1bc29f1301afb1.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июл– Sputnik.В Ташкентской области экологи спасли лису, сообщает пресс-служба Государственного комитета по экологии в Telegram-канале.Ранее в социальных сетях распространилось видео о том, что в чайхане "Хон балык" Таваксайского района Ташкентской области в клетке содержится лиса.Ситуацию оперативно расследовали сотрудники Департамента экологии Ташкентской области и в ходе проверки обнаружили маленькую лису, заточенную в клетку.Экологи забрали животное и выпустили в зеленую зону, принадлежащую лесничеству на территории МФУ "Чимбойлик" Бостонлыкского района.Читайте также: Поступок врача из Донецка стал примером для всего мира - видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20618973_87:0:1587:1125_1920x0_80_0_0_18d067ac567939a26fe7335f131095d6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан, эколог, спасение
В Ташкентской области спасли лису - видео
По факту поступления информации о заточении животного ситуацию оперативно расследовали сотрудники Департамента экологии Ташкентской области - подробности.
ТАШКЕНТ, 14 июл– Sputnik.
В Ташкентской области экологи спасли лису, сообщает пресс-служба
Государственного комитета по экологии в Telegram-канале.
Ранее в социальных сетях распространилось видео о том, что в чайхане "Хон балык" Таваксайского района Ташкентской области в клетке содержится лиса.
Ситуацию оперативно расследовали сотрудники Департамента экологии Ташкентской области и в ходе проверки обнаружили маленькую лису, заточенную в клетку.
Экологи забрали животное и выпустили в зеленую зону, принадлежащую лесничеству на территории МФУ "Чимбойлик" Бостонлыкского района.