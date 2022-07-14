https://uz.sputniknews.ru/20220714/v-tashkentskoy-oblasti-spasli-lisu---video-26170009.html

В Ташкентской области спасли лису - видео

В Ташкентской области спасли лису - видео

По факту поступления информации ситуацию оперативно расследовали сотрудники Департамента экологии Ташкентской области - подробности.

2022-07-14T08:11+0500

2022-07-14T08:11+0500

2022-07-14T08:11+0500

общество

государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан

эколог

спасение

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ТАШКЕНТ, 14 июл– Sputnik.В Ташкентской области экологи спасли лису, сообщает пресс-служба Государственного комитета по экологии в Telegram-канале.Ранее в социальных сетях распространилось видео о том, что в чайхане "Хон балык" Таваксайского района Ташкентской области в клетке содержится лиса.Ситуацию оперативно расследовали сотрудники Департамента экологии Ташкентской области и в ходе проверки обнаружили маленькую лису, заточенную в клетку.Экологи забрали животное и выпустили в зеленую зону, принадлежащую лесничеству на территории МФУ "Чимбойлик" Бостонлыкского района.Читайте также: Поступок врача из Донецка стал примером для всего мира - видео

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государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан, эколог, спасение