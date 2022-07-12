https://uz.sputniknews.ru/20220712/postupok-vracha-iz-donetska-stal-primerom-dlya-vsego-mira---video-26114028.html
Поступок врача из Донецка стал примером для всего мира - видео
Поступок врача из Донецка стал примером для всего мира - видео
Рискуя собственной жизнью, доктор остался под обстрелами, чтобы присматривать за младенцами. В итоге он спас три маленькие жизни.
2022-07-12T15:32+0500
2022-07-12T15:32+0500
2022-07-12T15:32+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
днр
родильный дом
новорожденный
обстрел
украина
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Донецкий неонатолог Дмитрий Бессонов, рискуя собственной жизнью, под обстрелами ВСУ спасал три маленькие жизни. Эту трогательную историю рассказывают журналисты Sputnik Кыргызстан.Месяц назад украинские войска обстреляли здание Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства.Лишь узнав о начале бомбежки, Бессонов сразу примчался в роддом — надо было организовать эвакуацию пациентов и сотрудников.И вот когда почти весь персонал медучреждения и пациенты спустились в убежище, возникла проблема - троих новорожденных младенцев нельзя было отключать от систем жизнеобеспечения.В тот момент доктор принял смелое решение: остаться с детьми, несмотря на обстрел, который продолжался шесть часов.Несколько снарядов попали в здание, однако ни врач, ни его маленькие пациенты не пострадали.По его словам, за последние восемь лет в ДНР увеличилось число беременных с патологиями — это результат стресса, вызванного военными действиями.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте также: Каждый житель Украины сможет получить гражданство РФ в упрощенном порядкеНеделю шахтер ждал помощи в обрушившейся шахте Кузбаса и не сдавался
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россия, днр, родильный дом, новорожденный, обстрел, украина
Поступок врача из Донецка стал примером для всего мира - видео
Рискуя собственной жизнью, доктор остался под обстрелами, чтобы присматривать за младенцами. В итоге он спас три маленькие жизни.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Донецкий неонатолог Дмитрий Бессонов, рискуя собственной жизнью, под обстрелами ВСУ спасал три маленькие жизни. Эту трогательную историю рассказывают журналисты Sputnik Кыргызстан
.
Месяц назад украинские войска обстреляли здание Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства.
Лишь узнав о начале бомбежки, Бессонов сразу примчался в роддом — надо было организовать эвакуацию пациентов и сотрудников.
И вот когда почти весь персонал медучреждения и пациенты спустились в убежище, возникла проблема - троих новорожденных младенцев нельзя было отключать от систем жизнеобеспечения.
"Один ребенок родился раньше срока. Только накануне его сняли с аппарата ИВЛ, перевели на другой режим. Мы не совсем понимали, насколько он готов дышать самостоятельно, поэтому его нельзя было перевозить в подвал... Для всех троих это был критически важный день", — рассказывает неонатолог Дмитрий Бессонов.
В тот момент доктор принял смелое решение: остаться с детьми, несмотря на обстрел, который продолжался шесть часов.
Несколько снарядов попали в здание, однако ни врач, ни его маленькие пациенты не пострадали.
"Будет ли считать себя героем человек, который кинулся в свой дом, где находятся дорогие для него люди в беспомощном состоянии. Он герой? Он просто защищает то, что ему близко, что ему важно", — отмечает доктор.
По его словам, за последние восемь лет в ДНР увеличилось число беременных с патологиями — это результат стресса, вызванного военными действиями.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".