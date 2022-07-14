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Видео: пессимистичные прогнозы по безработице в СНГ не сбываются – эксперт
Видео: пессимистичные прогнозы по безработице в СНГ не сбываются – эксперт
Как членство Узбекистана в ЕАЭС отразится на ситуации с занятостью населения, в интервью Sputnik рассказала Валентина Митрофанова.
2022-07-14T21:41+0500
2022-07-14T21:41+0500
2022-07-14T21:41+0500
видео
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Несмотря на все антироссийские меры, прогнозируемого роста безработицы в странах СНГ не случилось. Такое мнение в интервью Sputnik высказала член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при Национальном Совете при президенте России Валентина Митрофанова.Кроме того, по словам эксперта вхождение в ЕАЭС упростит узбекистанцам трудоустройство в России.Какая сейчас ситуация с безработицей в мире? Что будет с рынком труда в СНГ? Сможет ли ЕАЭС консолидировать рабочую силу внутри региона? Ответы на эти и другие вопросы - в интервью.
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безработица, снг, эксперт, интервью, видео
Видео: пессимистичные прогнозы по безработице в СНГ не сбываются – эксперт
Как членство Узбекистана в ЕАЭС отразится на ситуации с занятостью населения, в интервью Sputnik рассказала Валентина Митрофанова.
Несмотря на все антироссийские меры, прогнозируемого роста безработицы в странах СНГ не случилось. Такое мнение в интервью Sputnik высказала член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при Национальном Совете при президенте России Валентина Митрофанова.
"Пессимистичные прогнозы по безработице в странах СНГ не наблюдаются. Уровень показателей ниже чем в странах Европы", - отметила она.
Кроме того, по словам эксперта вхождение в ЕАЭС упростит узбекистанцам трудоустройство в России.
"Сейчас узбекистанцы могут работать в России при наличии определённых разрешительных документов: вида на жительство, патента. Также есть определенные барьеры при легализации и признании образовательных документов, профессионального соответствия. Вхождение в ЕАЭС упростит узбекистанцам трудоустройство в России и решит ряд других вопросов", - отметила Валентина Митрофанова.
Какая сейчас ситуация с безработицей в мире? Что будет с рынком труда в СНГ? Сможет ли ЕАЭС консолидировать рабочую силу внутри региона? Ответы на эти и другие вопросы - в интервью
.