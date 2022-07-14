https://uz.sputniknews.ru/20220714/video-pessimistichnye-prognozy-po-bezrabotitse-v-sng-ne-sbyvayutsya--ekspert-26200563.html

Видео: пессимистичные прогнозы по безработице в СНГ не сбываются – эксперт

Видео: пессимистичные прогнозы по безработице в СНГ не сбываются – эксперт

Как членство Узбекистана в ЕАЭС отразится на ситуации с занятостью населения, в интервью Sputnik рассказала Валентина Митрофанова.

2022-07-14T21:41+0500

2022-07-14T21:41+0500

2022-07-14T21:41+0500

видео

безработица

снг

эксперт

интервью

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Несмотря на все антироссийские меры, прогнозируемого роста безработицы в странах СНГ не случилось. Такое мнение в интервью Sputnik высказала член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при Национальном Совете при президенте России Валентина Митрофанова.Кроме того, по словам эксперта вхождение в ЕАЭС упростит узбекистанцам трудоустройство в России.Какая сейчас ситуация с безработицей в мире? Что будет с рынком труда в СНГ? Сможет ли ЕАЭС консолидировать рабочую силу внутри региона? Ответы на эти и другие вопросы - в интервью.

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2022

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безработица, снг, эксперт, интервью, видео