https://uz.sputniknews.ru/20220715/dlya-chego-ukraine-f-16-eskadrili-armageddona-26233397.html

Для чего Украине F-16: эскадрильи Армагеддона

Для чего Украине F-16: эскадрильи Армагеддона

США рассматривают поставки Киеву ударных самолетов

2022-07-15T21:28+0500

2022-07-15T21:28+0500

2022-07-15T21:28+0500

колумнисты

украина

вооружение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/424/51/4245109_0:240:2787:1808_1920x0_80_0_0_fcf3aeb6f5f98db4dd813d9667f1f04d.jpg

Стремление Вашингтона превратить российскую спецоперацию на Украине в "стратегический провал Москвы" и беспредельный ленд-лиз могут завершиться Армагеддоном для всей Европы и Северной Америки.Киевский режим настойчиво просит у США две эскадрильи истребителей F-16 в комплекте с полугодовым переобучением украинских летчиков специалистами Пентагона. Якобы для эксплуатации 24 американских самолетов Украина располагает всеми условиями, и даже тремя десятками летчиков с хорошим знанием английского.Представитель командования украинских ВВС в Виннице полковник Юрий Игнат сообщил, что к переобучению на территории США также готовы инженерные и ремонтные бригады. Вероятные параметры дальности ракетного вооружения F-16 на украинском ТВД пока неизвестны.Проект поставок серьезно обсуждается на Капитолийском холме и в Пентагоне, где два украинских летчика ранее рассказали сенаторам о своих "самоубийственных миссиях" – полетах на устаревших МиГ-29 и столкновениях с современными российскими истребителями Су-35 или Су-30, которые во всех случаях стреляют первыми, вне зоны видимости. Об этом пишут многие американские издания. В Палату представителей внесена и одобрена поправка к Закону об ассигнованиях на национальную оборону, позволяющая выделить 100 миллионов долларов на обучение летчиков и техников ВСУ эксплуатации американских самолетов.Американские ракеты ATACMS уничтожат украинскую государственностьВчерашнее заявление президента США Джозефа Байдена о намерении добиваться поражения России на Украине, стремлении превратить российскую специальную военную операцию в "стратегический провал" – повышает вероятность поставок ВСУ истребителей F-16. Байден пообещал и дальше поддерживать режим Зеленского, "пострадавший от насилия" со стороны России.По данным издания Air Force Magazine, несколько стран готовы предоставить Украине свои F-16 (разумеется, с санкции Вашингтона). Аналитики американского Центра стратегических и международных исследований считают, что Киеву также необходимы современные беспилотники MQ-1C Grey Eagles и MQ-9 Reapers, танки, ракеты средней и большой дальности.Здесь открывается большой простор для эскалации боевых действий с применением ударной авиации – на Украине и за ее пределами.Боевое применениеКомандированные в Вашингтон украинские летчики утверждали, что F-16 необходимы ВСУ для подавления противовоздушной обороны противника. Однако дальние системы ПВО С-400 способны обнаруживать цели на удалении до 600 км и поражать их на рубеже 250 км, на высотах от 10 метров до 27 км, то есть эффективно "простреливать" все воздушное пространство Украины с территории РФ и РБ. Расчеты ПВО находятся в постоянной боеготовности. Для поражения 24 самолетов потребуется столько же ракетных пусков. Последняя модификация F-16 Block 70 стоит около 200 млн долларов за комплект, дороже F-35. Российские зенитные ракеты обходятся намного дешевле, и надежно сбивают любую "невидимку".Американские легкие истребители F-16 поколения 4++ на Западе считаются едва ли не ровней самолетам F-22 и F-35, и все же по боевым характеристикам "Соколы" значительно уступают российским тяжелым Су-35С и Су-30СМ. "Сухие" ни при каких обстоятельствах не уступят господства в воздушном пространстве над Украиной.Высокоточные артиллерийские снаряды России в СВО на УкраинеЕсли сравнивать Су-35С и F-16 (одного поколения), можно заметить, что российский истребитель значительно быстрее и маневреннее (максимальная скорость – 2500 км/час и 2120 км/час соответственно).Радар Су-35С "видит" воздушную цель (самолет противника) за 400 км, и способен поразить его ракетой Р-37М на удалении 300 км. Последняя модификация F-16 block70 обнаруживает цели на удалении до 180 км, и на таком же расстоянии может поразить самолет противника ракетой AIM-120.Боевая нагрузка "Сухого" – 8,1 тонны, американский "Сокол" способен поднять только 5,4 тонны. То есть, по скорости, дальности обнаружения и поражения современный F-16 на Украине заведомо уступает противнику – Су-35С и Су-30СМ. Разведка НАТО не поможет. Напомню, ранее индийские товарищи организовали учебный бой между самолетами Су-30МКИ и F-16C – американцы проиграли "всухую". Для чего же украинским ВВС истребители F-16 Fighting Falcon?Полагаю, истинные цели проекта Вашингтон и Киев видят в глубине российской территории. Американский "Сокол" способен применять высокоточные ракеты "воздух-поверхность" AGM-158 дальностью до 980 км, а расстояние от Киева до Москвы – всего 750 км.Более того, истребитель F-16 является штатным носителем тактического ядерного оружия – американских авиабомб B61 разных модификаций.В критической для марионеточного киевского режима ситуации Вашингтон может дать "добро" на ограниченный Армагеддон в Европе, где размещены 200 тактических термоядерных авиабомб США и 257 подготовленных самолетов-носителей. Эти сценарии могут показаться невероятными, однако в передаче Украине истребителей F-16 иного смысла в нет, и Россия вынуждена будет реагировать на угрозы превентивно.Северск взят, открыта дорога на СлавянскРакетные удары по военным аэродромам на территории Германии, Италии, Польши и Румынии – конвенционные и тактические ядерные – не исключаются. Если Вашингтон при этом "повысит ставки", прилетит и в Северную Америку – у Москвы не останется иных средств убеждения. Заметим, США совершенно беззащитны от ударов крылатыми ракетами, даже если они дозвуковые.По данным Минобороны РФ, 14 июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. В момент удара там проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, и организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены . Возможно, ранее упомянутый полковник к Юрий Игнат тоже.В этот же день американский ленд-лиз на неопределенное время поставили на паузу, Вашингтон определяется с полномочиями президента США, и просчитывает риски. Посольство США в Киеве впервые с февраля призвало американских граждан немедленно покинуть Украину.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:Байден-младший топит Байдена-старшегоСША готовятся к большой войне с Россией в Европе

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, вооружение