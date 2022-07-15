https://uz.sputniknews.ru/20220715/grajdane-kakix-stran-mogut-kupit-nedvijimost-26230835.html
Граждане каких стран могут купить недвижимость В Узбекистане
Граждане каких стран могут купить недвижимость В Узбекистане
В список государств, чьи граждане могут покупать недвижимость в новостройках в Узбекистане, вошли 108 стран.
2022-07-15T20:25+0500
2022-07-15T20:25+0500
2022-07-15T20:37+0500
общество
недвижимость
иностранцы
покупка
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Граждане каких стран могут купить недвижимостьВ список государств, чьи граждане могут покупать недвижимость в новостройках в Узбекистане, вошли 108 стран.ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Правительство утвердило перечень из 108 иностранных государств, граждане которых имеют право на приобретение вновь строящихся объектов недвижимости.Граждане этих стран получают право инвестировать в строящиеся новые объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков):- в Ташкентской области, городах Ташкенте и Самарканде —- в других регионах —При этом покупка недвижимости иностранцем не является основанием для получения постоянной регистрации и вида на жительство в Узбекистане.Читайте также: Рост цен на недвижимость замедлился
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недвижимость, иностранцы, покупка
Граждане каких стран могут купить недвижимость В Узбекистане
20:25 15.07.2022 (обновлено: 20:37 15.07.2022)
В список государств, чьи граждане могут покупать недвижимость в новостройках в Узбекистане, вошли 108 стран.
Граждане каких стран могут купить недвижимость
В список государств, чьи граждане могут покупать недвижимость в новостройках в Узбекистане, вошли 108 стран.
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik.
Правительство утвердило
перечень из 108 иностранных государств, граждане которых имеют право на приобретение вновь строящихся объектов недвижимости.
Граждане этих стран получают право инвестировать в строящиеся новые объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков):
- в Ташкентской области, городах Ташкенте и Самарканде —
объекты, стоимость которых в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее эквивалента $150 тыс.,
объекты недвижимого имущества, приняте в эксплуатацию, стоимостью не менее эквивалента $180 тыс.
объекты недвижимого имущества, стоимость которых в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее эквивалента $70 тыс.,
объекты недвижимого имущества, принятые в эксплуатацию, стоимостью не менее эквивалента$85 тыс.
При этом покупка недвижимости иностранцем не является основанием для получения постоянной регистрации и вида на жительство в Узбекистане.