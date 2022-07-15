https://uz.sputniknews.ru/20220715/grajdane-kakix-stran-mogut-kupit-nedvijimost-26230835.html

Граждане каких стран могут купить недвижимость В Узбекистане

Граждане каких стран могут купить недвижимость В Узбекистане

В список государств, чьи граждане могут покупать недвижимость в новостройках в Узбекистане, вошли 108 стран.

2022-07-15T20:25+0500

2022-07-15T20:25+0500

2022-07-15T20:37+0500

общество

недвижимость

иностранцы

покупка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/13/20967552_215:461:2809:1920_1920x0_80_0_0_072d21f9edb23270ada38562fee987e8.jpg

Граждане каких стран могут купить недвижимостьВ список государств, чьи граждане могут покупать недвижимость в новостройках в Узбекистане, вошли 108 стран.ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Правительство утвердило перечень из 108 иностранных государств, граждане которых имеют право на приобретение вновь строящихся объектов недвижимости.Граждане этих стран получают право инвестировать в строящиеся новые объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков):- в Ташкентской области, городах Ташкенте и Самарканде —- в других регионах —При этом покупка недвижимости иностранцем не является основанием для получения постоянной регистрации и вида на жительство в Узбекистане.Читайте также: Рост цен на недвижимость замедлился

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

недвижимость, иностранцы, покупка