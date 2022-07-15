https://uz.sputniknews.ru/20220715/kalibry-likvidirovali-komandovanie-vvs-ukrainy-na-soveschanii--video-26229272.html

"Калибры" ликвидировали командование ВВС Украины на совещании — видео

"Калибры" ликвидировали командование ВВС Украины на совещании — видео

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Виннице участников встречи ВВС Украины.

2022-07-15T20:04+0500

2022-07-15T20:04+0500

2022-07-15T20:04+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

минобороны рф

винницкая область

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Высокоточные ракеты морского базирования "Калибр" нанесли удар по Дому офицеров в Виннице и ликвидировали участников переговоров командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков оружия, заявили в Минобороны."Четырнадцатого июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка", — сообщает ведомство.Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные граждане.Читайте также:В ЛНР захватили первую американскую гаубицу М777 — видеоСеверск взят, открыта дорога на Славянск

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украина, минобороны рф, винницкая область