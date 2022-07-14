https://uz.sputniknews.ru/20220714/v-lnr-zaxvatili-pervuyu-amerikanskuyu-gaubitsu-m777--video-26196972.html
В ЛНР захватили первую американскую гаубицу М777 — видео
В ЛНР захватили первую американскую гаубицу М777 — видео
Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров поставляют Киеву США.
2022-07-14T19:20+0500
2022-07-14T19:20+0500
2022-07-14T19:20+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) первый раз добыли в качестве трофея американскую гаубицу М777, сообщает Telegram-канал Народной милиции ЛНР.Народная милиция выложила также ролик, на котором показывается американское орудие. Как объясняется в публикации, гаубицу нашла воздушная разведка ЛНР, после чего ее ликвидировали подразделения 2-го армейского корпуса.Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров поставляют Киеву США и их партнеры по НАТО. Украинские силовики используют их для обстрела городов и поселков республик Донбасса, из-за чего гибнут мирные граждане.Помимо этого, западные страны продолжает поставлять Украине и другое вооружение. Лидер США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Украине выделяются десятки миллиардов долларов. В свою очередь, Кремль много раз напоминал, что отправка западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с боевой техникой становится законной целью.Читайте также:РСЗО "Ураган" группировки "О" работают в ДНР — видео
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В ЛНР захватили первую американскую гаубицу М777 — видео
Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров поставляют Киеву США и их партнеры по НАТО.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) первый раз добыли в качестве трофея американскую гаубицу М777, сообщает Telegram
-канал Народной милиции ЛНР.
"Подразделениями Народной милиции ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777", — говорится в публикации.
Народная милиция выложила также ролик, на котором показывается американское орудие. Как объясняется в публикации, гаубицу нашла воздушная разведка ЛНР, после чего ее ликвидировали подразделения 2-го армейского корпуса.
Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров поставляют Киеву США и их партнеры по НАТО. Украинские силовики используют их для обстрела городов и поселков республик Донбасса, из-за чего гибнут мирные граждане.
Помимо этого, западные страны продолжает поставлять Украине и другое вооружение. Лидер США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Украине выделяются десятки миллиардов долларов.
В свою очередь, Кремль много раз напоминал, что отправка западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с боевой техникой становится законной целью.