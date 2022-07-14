https://uz.sputniknews.ru/20220714/v-lnr-zaxvatili-pervuyu-amerikanskuyu-gaubitsu-m777--video-26196972.html

В ЛНР захватили первую американскую гаубицу М777 — видео

В ЛНР захватили первую американскую гаубицу М777 — видео

Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров поставляют Киеву США.

2022-07-14T19:20+0500

2022-07-14T19:20+0500

2022-07-14T19:20+0500

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) первый раз добыли в качестве трофея американскую гаубицу М777, сообщает Telegram-канал Народной милиции ЛНР.Народная милиция выложила также ролик, на котором показывается американское орудие. Как объясняется в публикации, гаубицу нашла воздушная разведка ЛНР, после чего ее ликвидировали подразделения 2-го армейского корпуса.Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров поставляют Киеву США и их партнеры по НАТО. Украинские силовики используют их для обстрела городов и поселков республик Донбасса, из-за чего гибнут мирные граждане.Помимо этого, западные страны продолжает поставлять Украине и другое вооружение. Лидер США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Украине выделяются десятки миллиардов долларов. В свою очередь, Кремль много раз напоминал, что отправка западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с боевой техникой становится законной целью.Читайте также:РСЗО "Ураган" группировки "О" работают в ДНР — видео

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