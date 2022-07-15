https://uz.sputniknews.ru/20220715/my-stolknulis-s-sovershenno-novoy-realnostyu--gruzdev-26218697.html

"Мы столкнулись с совершенно новой реальностью", — Груздев

"Мы столкнулись с совершенно новой реальностью", — Груздев

В Ташкенте началось второе Совещание министров промышленности государств-членов ШОС.

2022-07-15T13:10+0500

2022-07-15T13:10+0500

2022-07-15T13:10+0500

политика

шос

ташкент

снг

совещание

промышленность

министр

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Санкционное противостояние по факту разрушило многолетние кооперационные связи, заявил Алексей Груздев на форуме министров промышленности, передает корреспондент Sputnik.В Ташкенте под председательством Узбекистана проходят совещание министров промышленности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и VIII заседание Совета по промышленной политике государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).В них также принимает участие заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.По его словам, несмотря на это беспрецедентное давление российская экономика, и в том числе, промышленность продемонстрировала устойчивость к возникающим вызовам, подтвердила свою способность быстро адаптироваться к новым условиям работы.Он также отметил, что на фоне деструктивных процессов, вызванных внешним давлением, последствия которых ощущают и партнёры по ШОС особое значение приобретает кооперационный дух организации.Текущие вызовы создают благоприятные предпосылки для дальнейшего движения вперед, уверен замминистра. Так, в России существенно активизированы работы по структурной перестройке ключевых отраслей промышленности. В частности, запущен процесс переформатирования стратегии развития радиоэлектронной промышленности. В числе приоритетов наращивание производственных мощностей по всем сегментам и повышение уровня локализации. Разработка отечественных средств автоматизированного проектирования, электронной компонентной базы, оборудования и материалов.Кроме того, в сфере авиастроения увеличиваются темпы перевода производства на отечественные комплектующие, активно расширяется продуктовая линейка.Груздев также отметил, что на схожих принципах Россия реализует масштабную трансформацию автомобильной промышленности, активно развивает судостроение, планирует провести глубокую локализацию производства по всем типам судов.Читайте также:В Узбекистане продлили всенародное обсуждение поправок в конституцию

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шос, ташкент, снг, совещание, промышленность, министр