"Мы столкнулись с совершенно новой реальностью", — Груздев
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Ташкенте проходит встреча министров промышленности ШОС и СНГ
© Sputnik/Зафар Халилов
В Ташкенте началось второе Совещание министров промышленности государств-членов ШОС.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Санкционное противостояние по факту разрушило многолетние кооперационные связи, заявил Алексей Груздев на форуме министров промышленности, передает корреспондент Sputnik.
В Ташкенте под председательством Узбекистана проходят совещание министров промышленности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и VIII заседание Совета по промышленной политике государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).
В них также принимает участие заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.
"Мы столкнулись с совершенно новой реальностью. Развязанная группой стран беспрецедентная санкционное противостояние по факту разрушило многолетние кооперационные связи. Безосновательные ограничения и запреты, нарушающие основы международного права, кардинально изменили существующий порядок глобальной торговли нанося ущерб не только национальных экономикам, но и благосостоянию населения многих стран мира", - отметил Алексей Груздев.
По его словам, несмотря на это беспрецедентное давление российская экономика, и в том числе, промышленность продемонстрировала устойчивость к возникающим вызовам, подтвердила свою способность быстро адаптироваться к новым условиям работы.
"За пять месяцев текущего года объем промышленного производства в нашей стране вырос почти на 3% в годовом выражении, а ВВП вышел на траекторию восстановительного роста. Важным фактором стабилизации ситуации стали оперативно принятые меры государственной поддержки, направленные, в том числе, на содействие промышленному производству и укрепление инвестиционной привлекательности секторов экономики", - уточнил Груздев.
Он также отметил, что на фоне деструктивных процессов, вызванных внешним давлением, последствия которых ощущают и партнёры по ШОС особое значение приобретает кооперационный дух организации.
"Лучшим ответом на современные вызовы должно стать продолжение совместной работы по углублению производственной кооперации и наращиванию технологического суверенитета наших стран. Для этого у нас есть хорошая экономическая основа. Свидетельством этого выступает взаимная торговля Российской Федерации со странами-членами ШОС. По итогам прошлого года она выросла на 36% и превысила $192 млрд. На пространстве ШОС с участием российских предприятий реализуется целый ряд крупных инфраструктурных проектов в области энергетического машиностроения, металлургии, химии и нефтехимии, с/х машиностроение, фармацевтики", - рассказал в ходе совещания министров Груздев.
Текущие вызовы создают благоприятные предпосылки для дальнейшего движения вперед, уверен замминистра.
Так, в России существенно активизированы работы по структурной перестройке ключевых отраслей промышленности. В частности, запущен процесс переформатирования стратегии развития радиоэлектронной промышленности. В числе приоритетов наращивание производственных мощностей по всем сегментам и повышение уровня локализации. Разработка отечественных средств автоматизированного проектирования, электронной компонентной базы, оборудования и материалов.
"Одновременно планируем объединить усилия промышленности, научного сообщества и IT- отрасли для решения задач по сложным программным продуктам. А именно по системам полного жизненного цикла автоматизированного проектирования и инженерного анализа формируем индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных цифровых продуктов и решений, а также развитию российского софта", - добавил Груздев.
Кроме того, в сфере авиастроения увеличиваются темпы перевода производства на отечественные комплектующие, активно расширяется продуктовая линейка.
Груздев также отметил, что на схожих принципах Россия реализует масштабную трансформацию автомобильной промышленности, активно развивает судостроение, планирует провести глубокую локализацию производства по всем типам судов.
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