https://uz.sputniknews.ru/20220715/v-uzbekistane-prodlili-vsenarodnoe-obsujdenie-popravok-v-konstitutsiyu-26212166.html
В Узбекистане продлили всенародное обсуждение поправок в конституцию
В Узбекистане продлили всенародное обсуждение поправок в конституцию
На сегодняшний день от граждан поступило более 80 тыс. предложений.
2022-07-15T12:06+0500
2022-07-15T12:06+0500
2022-07-15T12:08+0500
политика
узбекистан
конституция
поправки
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Парламентарии Узбекистана продлили всенародное обсуждение поправок в конституцию до первого августа. Об этом сообщили в пресс-службе сената.Ответственные комитеты Законодательной палаты продолжат работу по обобщению и анализу предложений, поступивших от узбекистанцев, а также доработке законопроекта.Всенародное обсуждение поправок в конституцию должно было закончиться в пятницу, 15 июля.С 25 июня, когда документ был обнародован в СМИ, от граждан пришло более 80 тыс. предложений.Президент Шавкат Мирзиёев в конце июня предложил провести референдум по изменениям в конституцию. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. По решению парламента, обсуждение первоначально должно было продлиться по 4 июля включительно, потом законопроект предполагалось вынести на всенародное голосование. ЦИК Узбекистана приступил к подготовке референдума во второй половине года.Беспорядки в НукусеВ Нукусе, столице республики Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана, 1 июля после обнародования законопроекта началась незаконная демонстрация из-за вносимых поправок. В том числе, из-за исключения пункта о суверенитете региона. По информации правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 18 человек, пострадали 243, задержаны 516, в частности, иностранцы. С 3 июля по 2 августа в Каракалпакстане было введено чрезвычайное положение. Позже Генпрокуратура республики заявила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй".Президент Узбекистана 2 июля на встрече с депутатами парламента и активом Каракалпакстана предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете республики. Третьего июля в ходе селекторного совещания с участием Мирзиёева было отмечено, что обстановка в регионе стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. На следующий день парламент исключил из законопроекта поправки, вызвавшие волнения в регионе. Тогда же на совместном заседании двух палат было принято решение продлить всенародное обсуждение документа до 15 июля.Обсуждение конституции продолжитсяМирзиёев в рамках поездки в Нукус во время волнений сообщил, что проект закона о поправках в конституцию после всенародного обсуждения будет дорабатываться в парламенте, только после этого его вынесут на референдум. "Сколько потребуется времени для доведения нашей обновляемой конституции до совершенства, столько и продлится этот процесс. В этом направлении мы будем работать, только советуясь с нашим народом", - добавил глава Узбекистана.Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции. Среди них - пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.По оценке комиссии, эти цифры говорят о "заинтересованности населения к выражению своего мнения и сопричастности к политическим процессам в стране".По данным центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение"), поддержать обновление конституции Узбекистана готовы 83% взрослого населения республики. При этом 47,2% опрошенных считают важным для себя принять участие в процессе обсуждения.Читайте также:В Ташкенте состоится встреча министров промышленности ШОС и СНГ
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узбекистан, конституция, поправки
В Узбекистане продлили всенародное обсуждение поправок в конституцию
12:06 15.07.2022 (обновлено: 12:08 15.07.2022)
На сегодняшний день от граждан поступило более 80 тыс. предложений.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Парламентарии Узбекистана продлили всенародное обсуждение поправок в конституцию до первого августа. Об этом сообщили в пресс-службе
сената.
"На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана принято решение о продлении срока всенародного обсуждения проекта Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистана" до 1 августа 2022 года", - говорится в сообщении.
Ответственные комитеты Законодательной палаты продолжат работу по обобщению и анализу предложений, поступивших от узбекистанцев, а также доработке законопроекта.
Всенародное обсуждение поправок в конституцию должно было закончиться в пятницу, 15 июля.
С 25 июня, когда документ был обнародован в СМИ, от граждан пришло более 80 тыс. предложений.
Президент Шавкат Мирзиёев в конце июня предложил провести референдум по изменениям в конституцию. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения.
По решению парламента, обсуждение первоначально должно было продлиться по 4 июля включительно, потом законопроект предполагалось вынести на всенародное голосование. ЦИК Узбекистана приступил к подготовке референдума во второй половине года.
В Нукусе, столице республики Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана, 1 июля после обнародования законопроекта началась незаконная демонстрация из-за вносимых поправок. В том числе, из-за исключения пункта о суверенитете региона.
По информации правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 18 человек, пострадали 243, задержаны 516, в частности, иностранцы.
С 3 июля по 2 августа в Каракалпакстане было введено чрезвычайное положение. Позже Генпрокуратура республики заявила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй".
Президент Узбекистана 2 июля на встрече с депутатами парламента и активом Каракалпакстана предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете республики. Третьего июля в ходе селекторного совещания с участием Мирзиёева было отмечено, что обстановка в регионе стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
На следующий день парламент исключил из законопроекта поправки, вызвавшие волнения в регионе. Тогда же на совместном заседании двух палат было принято решение продлить всенародное обсуждение документа до 15 июля.
Обсуждение конституции продолжится
Мирзиёев в рамках поездки в Нукус во время волнений сообщил, что проект закона о поправках в конституцию после всенародного обсуждения будет дорабатываться в парламенте, только после этого его вынесут на референдум.
"Сколько потребуется времени для доведения нашей обновляемой конституции до совершенства, столько и продлится этот процесс. В этом направлении мы будем работать, только советуясь с нашим народом", - добавил глава Узбекистана.
Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции. Среди них - пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.
"На сегодняшний день после вынесения проекта конституционного закона на общественное обсуждение поступило более 81 тысячи предложений", - сообщает пресс-служба конституционной комиссии.
По оценке комиссии, эти цифры говорят о "заинтересованности населения к выражению своего мнения и сопричастности к политическим процессам в стране".
По данным центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение"), поддержать обновление конституции Узбекистана готовы 83% взрослого населения республики. При этом 47,2% опрошенных считают важным для себя принять участие в процессе обсуждения.