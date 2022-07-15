https://uz.sputniknews.ru/20220715/rossiya-otmenila-kovidnye-ogranicheniya-na-peresechenie-granitsy-26227200.html
Россия отменила ковидные ограничения на пересечение границы
Россия отменила ковидные ограничения на пересечение границы
Ограничения на въезд по воздуху и по морю сняли 14 июня.
2022-07-15T19:00+0500
2022-07-15T19:00+0500
2022-07-15T19:00+0500
россия
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Россия отменила с 15 июля все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года.Соответствующее распоряжение 14 июля 2022 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин."В соответствии с постановлением Правительства РФ отменены все ранее введенные эпидемически обусловленные временные ограничения на въезд иностранных граждан (вне зависимости от их гражданской принадлежности) и лиц без гражданства в Российскую Федерацию, а также на выезд российских граждан из России через любые пункты пропуска через государственную границу", - сообщается в документе.Ограничения на въезд по воздуху и по морю сняли 14 июня.Эти меры связаны с тем, что Роспотребнадзор считает маловероятным значительный рост заражений штаммом "омикрон" в летнее время.Читайте также:COVID-19: ситуация в последние дни довольно стабильна
россия
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MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19
Россия отменила ковидные ограничения на пересечение границы
Эти меры связаны с тем, что Роспотребнадзор считает маловероятным значительный рост заражений штаммом "омикрон" в летнее время.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Россия отменила с 15 июля все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года.
Соответствующее распоряжение 14 июля 2022 года подписал
премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В соответствии с постановлением Правительства РФ отменены все ранее введенные эпидемически обусловленные временные ограничения на въезд иностранных граждан (вне зависимости от их гражданской принадлежности) и лиц без гражданства в Российскую Федерацию, а также на выезд российских граждан из России через любые пункты пропуска через государственную границу", - сообщается в документе.
Ограничения на въезд по воздуху и по морю сняли 14 июня.
Эти меры связаны с тем, что Роспотребнадзор считает маловероятным значительный рост заражений штаммом "омикрон" в летнее время.