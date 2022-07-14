https://uz.sputniknews.ru/20220714/covid-19-situatsiya-v-poslednie-dni-dovolno-stabilna-26177179.html

COVID-19: ситуация в последние дни довольно стабильна

COVID-19: ситуация в последние дни довольно стабильна

За минувшие сутки количество заразившихся в Узбекистане на три человека больше, чем вчера.

2022-07-14T11:37+0500

2022-07-14T11:37+0500

2022-07-14T11:37+0500

общество

коронавирус covid-19

узбекистан

статистика

министерство здравоохранения узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Накануне COVID-19 заболели 71 человек, что на три человека больше по сравнению со вчерашними данными, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.В Ташкенте вирус обнаружили у 17 пациентов.В Хорезмской области – семь инфицированных, шесть заболевших в Самаркандской и по пять - в Ташкентской, Навоийской, Ферганской и Наманганской областях.По четыре человека подхватили вирус в Каракалпакстане, а также в Кашкадарьинской и Сырдарьинской областях.И замыкают список Джизакская и Андижанская области, где за сутки выявили по три случая. А также Бухарская область – два человека и Сурхандарьинская – один заболевший.На сегодняшний день общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 241 953 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.Читайте также: В Алмазарском районе до 15 июля перекроют дорогу - картаПоступок врача из Донецка стал примером для всего мира - видео

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коронавирус covid-19, узбекистан, статистика, министерство здравоохранения узбекистана