https://uz.sputniknews.ru/20220715/sozdana-komissiya-po-izucheniyu-sobytiy-v-karakalpakstane-26234653.html

Создана комиссия по изучению событий в Каракалпакстане

Создана комиссия по изучению событий в Каракалпакстане

Такое решение приняли депутаты на совместном заседании Кенгашей обеих палат парламента.

2022-07-15T21:43+0500

2022-07-15T21:43+0500

2022-07-15T21:43+0500

общество

каракалпакстан

депутаты

олий мажлис

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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Изучать факты, связанные с беспорядками в Каракалпакстане, будет специальная комиссия. Такое решение приняли депутаты в ходе совместного заседания Кенгашей обеих палат Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба Сената.Руководить комиссией будет уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека Феруза Эшматова.Комиссия должна провести независимое расследование беспорядков в Каракалпакстане и обнародовать результаты расследования.Напомним, в Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля после обнародования проекта поправок в конституцию началась незаконная демонстрация против вносимых поправок, в том числе против исключения пункта о суверенитете региона.По информации правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 18 человек, пострадали 243, задержаны 516, в частности, иностранцы.С 3 июля по 2 августа в Каракалпакстане было введено чрезвычайное положение. Позже Генпрокуратура республики заявила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй".Президент Узбекистана 2 июля на встрече с депутатами парламента и активом Каракалпакстана предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете республики. Третьего июля в ходе селекторного совещания с участием Мирзиёева было отмечено, что обстановка в регионе стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.На следующий день парламент исключил из законопроекта поправки, вызвавшие волнения в регионе. Тогда же на совместном заседании двух палат было принято решение продлить всенародное обсуждение документа до 15 июля. В пятницу парламентарии продлили срок обсуждения до 1 августа.Читайте также: В Узбекистане продлили всенародное обсуждение поправок в конституцию

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каракалпакстан, депутаты, олий мажлис