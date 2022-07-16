Чем опасен храп, рассказал врач
08:00 16.07.2022 (обновлено: 10:00 16.07.2022)
У человека, страдающего апноэ сна, со временем снижаются память и внимание, он деградирует интеллектуально, раздражается, срывается на близких и коллег.
Из-за храпа у человека могут возникнуть серьезные проблемы, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на оториноларинголога Эдуарда Вязьменова.
По словам врача, храп провоцирует синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Когда человек спит, во время вдоха верхние дыхательные пути на уровне глотки время от времени как бы опускаются вниз, падают. В результате храпящий перестает дышать на 10 секунд и больше, кислород в легкие не поступает, концентрация кислорода в крови снижается. Мозг дает сигнал к пробуждению, как результат — грубое прерывание сна. Человек этого не помнит, мгновенно засыпает снова, и тревожный цикл повторяется. Это и есть апноэ сна.
"Нервная система в итоге страдает, а последствия видны сразу после пробуждения. Человек не выспался, он раздражается, может срываться на близких и коллег. Литры кофе не помогают, а только усугубляют ситуацию. К тому же с течением времени снижаются память и внимание, человек деградирует интеллектуально. У мужчин с избыточным весом и храпом исчезают сексуальное желание и потенция", — сообщил Вязьменов.
Признаками апноэ сна являются повышенная масса тела, громкий и порывистый храп, беспокойный ночной сон, дневная сонливость, повышенное артериальное давление ночью и утром.
Врач уточнил, что апноэ сна страдают и дети. Причинами могут быть искривленная носовая перегородка и увеличенные миндалины.
"Детская нервная система особенно чутко реагирует на нарушение режима сна. Это может стать причиной гиперактивности ребенка, когда он не способен ни на чем сосредоточиться. Так что родителям следует обращать внимание на то, как ребенок спит ночью, просыпается ли он и почему, есть ли у него проблемы с дыханием", — отметил специалист.
Самый распространенный вариант лечения — СИПАП: с помощью специального аппарата в дыхательных путях поддерживается постоянное давление. Навсегда избавиться от храпа можно только хирургическим путем. Хирург корректирует носовую перегородку, что приводит к восстановлению и укреплению тонуса мышц мягкого нёба, а детям удаляют миндалины.
Если ваш храп в незапущенном состоянии, попробуйте выполнять следующие упражнения:
произнесите вслух каждую гласную букву четко и певуче (раз в день по три минуты);
максимально выдвиньте язык вперед и вниз, удерживайте пять секунд, повторите пять раз;
в течение минуты давите языком на мягкое нёбо, повторите три раза (между повторами делайте 30-секундный перерыв);
сомкните губы и поднимите их максимально вверх, удерживайте в таком положении полминуты (несколько раз в течение дня);
делайте круговые движения нижней челюстью, сначала по часовой стрелке, потом — против, повторите 10 раз;
зажмите зубами деревянную палочку, удерживайте ее до пяти минут.
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