https://uz.sputniknews.ru/20220716/26235359.html

Чем опасен храп, рассказал врач

Чем опасен храп, рассказал врач

У человека, страдающего апноэ сна, со временем снижаются память и внимание, он деградирует интеллектуально, раздражается, срывается на близких и коллег.

2022-07-16T08:00+0500

2022-07-16T08:00+0500

2022-07-16T10:00+0500

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сон

врач

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Из-за храпа у человека могут возникнуть серьезные проблемы, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на оториноларинголога Эдуарда Вязьменова.По словам врача, храп провоцирует синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Когда человек спит, во время вдоха верхние дыхательные пути на уровне глотки время от времени как бы опускаются вниз, падают. В результате храпящий перестает дышать на 10 секунд и больше, кислород в легкие не поступает, концентрация кислорода в крови снижается. Мозг дает сигнал к пробуждению, как результат — грубое прерывание сна. Человек этого не помнит, мгновенно засыпает снова, и тревожный цикл повторяется. Это и есть апноэ сна.Признаками апноэ сна являются повышенная масса тела, громкий и порывистый храп, беспокойный ночной сон, дневная сонливость, повышенное артериальное давление ночью и утром.Врач уточнил, что апноэ сна страдают и дети. Причинами могут быть искривленная носовая перегородка и увеличенные миндалины.Самый распространенный вариант лечения — СИПАП: с помощью специального аппарата в дыхательных путях поддерживается постоянное давление. Навсегда избавиться от храпа можно только хирургическим путем. Хирург корректирует носовую перегородку, что приводит к восстановлению и укреплению тонуса мышц мягкого нёба, а детям удаляют миндалины.Если ваш храп в незапущенном состоянии, попробуйте выполнять следующие упражнения:Читайте также: Астрономы получили необычный радиосигнал из далекой галактики

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сон, врач