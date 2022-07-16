https://uz.sputniknews.ru/20220716/kakie-gosorgany-effektivno-protivodeystvuyut-korruptsii-26236701.html

Какие госорганы эффективно противодействуют коррупции

Какие госорганы эффективно противодействуют коррупции

Антикоррупционное агентство оценило 24 государственных органа и разделила их на три группы по уровню борьбы с коррупцией.

2022-07-16T11:00+0500

2022-07-16T11:00+0500

2022-07-16T11:00+0500

общество

коррупция

рейтинг

госорганы

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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Антикоррупционное агентство обнародовало рейтинг эффективности противодействия коррупции в государственных органах и организациях.На первом этапе агентство в качестве эксперимента оценило 24 госоргана, внедряющие антикоррупционные стандарты в свою систему. Для этого оно запустило электронную площадку E-Anticor.uz.Рейтинговая оценка проводилась на основе 29 специальных индикаторов по пяти направлениям:В первую группу вошли организации, деятельность которых оценивается как "хорошая":Государственный таможенный комитет, Государственный налоговый комитет и Министерство занятости и трудовых отношений.Во вторую группу — с оценкой "удовлетворительно".Министерства: юстиции, по развитию информационных технологий и коммуникаций, дошкольного образования, транспорта, Госкомстат; Агентства: развития фармацевтической сети, управления госактивами, по техническому регулированию органов технического надзора; хокимияты Ташкента и Ташкентской области.Неудовлетворительной признана антикоррупционная деятельность Агентства "Узкоммунхизмат", МНО, Минстроя, МВССО, Минфина, Минздрава, Комитета промышленной безопасности, Агентства по кадастру и других органов.Оценка коррупционных рисков и внутренний антикоррупционный контроль во всех структурных подразделениях позволяет оперативно реагировать на существующие риски, отметили в агентстве.Читайте также: Суд, семья и Интернет: государство возьмет на себя новые конституционные обязательства

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коррупция, рейтинг, госорганы