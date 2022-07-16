https://uz.sputniknews.ru/20220716/kakie-gosorgany-effektivno-protivodeystvuyut-korruptsii-26236701.html
Какие госорганы эффективно противодействуют коррупции
Какие госорганы эффективно противодействуют коррупции
Антикоррупционное агентство оценило 24 государственных органа и разделила их на три группы по уровню борьбы с коррупцией.
2022-07-16T11:00+0500
2022-07-16T11:00+0500
2022-07-16T11:00+0500
общество
коррупция
рейтинг
госорганы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/06/24397231_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9f4d508cad1828de9a8e01536baa41ed.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Антикоррупционное агентство обнародовало рейтинг эффективности противодействия коррупции в государственных органах и организациях.На первом этапе агентство в качестве эксперимента оценило 24 госоргана, внедряющие антикоррупционные стандарты в свою систему. Для этого оно запустило электронную площадку E-Anticor.uz.Рейтинговая оценка проводилась на основе 29 специальных индикаторов по пяти направлениям:В первую группу вошли организации, деятельность которых оценивается как "хорошая":Государственный таможенный комитет, Государственный налоговый комитет и Министерство занятости и трудовых отношений.Во вторую группу — с оценкой "удовлетворительно".Министерства: юстиции, по развитию информационных технологий и коммуникаций, дошкольного образования, транспорта, Госкомстат; Агентства: развития фармацевтической сети, управления госактивами, по техническому регулированию органов технического надзора; хокимияты Ташкента и Ташкентской области.Неудовлетворительной признана антикоррупционная деятельность Агентства "Узкоммунхизмат", МНО, Минстроя, МВССО, Минфина, Минздрава, Комитета промышленной безопасности, Агентства по кадастру и других органов.Оценка коррупционных рисков и внутренний антикоррупционный контроль во всех структурных подразделениях позволяет оперативно реагировать на существующие риски, отметили в агентстве.Читайте также: Суд, семья и Интернет: государство возьмет на себя новые конституционные обязательства
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/06/24397231_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_643dcea171ea00fb4ecebe6eec7edca5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коррупция, рейтинг, госорганы
Какие госорганы эффективно противодействуют коррупции
Антикоррупционное агентство оценило 24 государственных органа и разделила их на три группы по уровню борьбы с коррупцией.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik.
Антикоррупционное агентство обнародовало
рейтинг эффективности противодействия коррупции в государственных органах и организациях.
На первом этапе агентство в качестве эксперимента оценило 24 госоргана, внедряющие антикоррупционные стандарты в свою систему. Для этого оно запустило электронную площадку E-Anticor.uz.
Рейтинговая оценка проводилась на основе 29 специальных индикаторов по пяти направлениям:
создание и внедрение в практику механизмов противодействия коррупции;
проведение мероприятий по выявлению, оценке и снижению коррупционных рисков;
наличие действий руководителей госорганов, проявляющих "бескомпромиссное отношение к коррупции";
осведомленность сотрудников о внутренних процедурах по противодействию коррупции, реализация мероприятий по повышению знаний и навыков в этой сфере;
эффективность пропагандистских мероприятий, направленных на повышение у населения правосознания и правовой культуры по противодействию коррупции.
В первую группу вошли организации, деятельность которых оценивается как "хорошая":
Государственный таможенный комитет, Государственный налоговый комитет и Министерство занятости и трудовых отношений.
Во вторую группу — с оценкой "удовлетворительно".
Министерства: юстиции, по развитию информационных технологий и коммуникаций, дошкольного образования, транспорта, Госкомстат; Агентства: развития фармацевтической сети, управления госактивами, по техническому регулированию органов технического надзора; хокимияты Ташкента и Ташкентской области.
Неудовлетворительной признана антикоррупционная деятельность Агентства "Узкоммунхизмат", МНО, Минстроя, МВССО, Минфина, Минздрава, Комитета промышленной безопасности, Агентства по кадастру и других органов.
Оценка коррупционных рисков и внутренний антикоррупционный контроль во всех структурных подразделениях позволяет оперативно реагировать на существующие риски, отметили в агентстве.