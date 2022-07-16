https://uz.sputniknews.ru/20220716/kolichestvo-infitsirovannyx-covid-19-v-uzbekistane-rastet-26248929.html
Количество инфицированных COVID-19 в Узбекистане растет
Количество инфицированных COVID-19 в Узбекистане растет
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в республике вновь превысило 90 человек.
2022-07-16T18:32+0500
2022-07-16T18:32+0500
2022-07-16T18:32+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Количество заболевших COVID-19 за прошедшие сутки вновь возросло. Так, в стране обнаружили 93 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте — 22 человека, в Хорезмской области — девять случаев, а также в Ташкентской и Самаркандской областях — по восемь новых случаев. Следом идут Каракалпакстан — семь случаев, Джизакская, Навоийская и Ферганская области — по шесть человек, Бухарская, Кашкадарьинская, Наманганская, Сурхандарьинская области — пять новых случаев заражения на каждый регион.В Сырдарьинской области обнаружили трех заразившихся, и меньше всего новых больных было выявлено в Андижанской области — три случая.По данным ведомства, общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 242 140 человек, а выздоровело 239 082 пациентов.Читайте также:
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, коронавирус covid-19
Количество инфицированных COVID-19 в Узбекистане растет
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в республике вновь превысило 90 человек.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik.
Количество заболевших COVID-19 за прошедшие сутки вновь возросло. Так, в стране обнаружили 93 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения Узбекистана.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте — 22 человека, в Хорезмской области — девять случаев, а также в Ташкентской и Самаркандской областях — по восемь новых случаев. Следом идут Каракалпакстан — семь случаев, Джизакская, Навоийская и Ферганская области — по шесть человек, Бухарская, Кашкадарьинская, Наманганская, Сурхандарьинская области — пять новых случаев заражения на каждый регион.
В Сырдарьинской области обнаружили трех заразившихся, и меньше всего новых больных было выявлено в Андижанской области — три случая.
По данным ведомства, общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 242 140 человек, а выздоровело 239 082 пациентов.