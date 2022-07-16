https://uz.sputniknews.ru/20220716/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-5-meropriyatiy-v-tashkente--26234975.html

Куда сходить на выходных: топ-5 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-5 мероприятий в Ташкенте

Арт-базар, концерт Шохруххона, фестиваль сальсы и бачаты. Как провести выходные в Ташкенте - читайте в подборке Sputnik Узбекистан.

2022-07-16T08:32+0500

2022-07-16T08:32+0500

2022-07-16T09:59+0500

общество

ташкент

выходные

концерт

фестиваль

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Суббота, 16 июляПровести жаркие выходные дни можно на катке в Humo Arena.Стоимость билета: взрослым на один час — 55 тыс. сумов, детям — 45 тыс. сумовВремя работы: с 11.00 до 23.00Фестиваль с интенсивами от чемпиона мира по сальсе, соревнования между танцорами и многое другое ждет участников Tashkent Salsa/Bachata Festival.Стоимость билета: от 200 тыс. сумов.Место: аквапарк "Море".Телефон для справок: +99893171-25-13Воскресенье, 17 июляМастера из разных регионов страны представят изделия ручной работы: ткани из Маргилана, керамику Риштана, чеканные ювелирные изделия Бухары и многое другое.Стоимость билета: вход свободныйВремя работы: с 10.00 до 18.00Телефоны для справок: (+998) 88-702-002Популярные исполнители Шохруххон и Севинч Исмоилова выступят в парке "Ашхабад".Стоимость билета: вход в парк 10 тыс. сумовНачало: в 20:00Телефоны для справок: (+998) 95-340-4007Концерты классической музыки ждут всех посетителей ТРЦ ChimganСтоимость билета: вход свободныйВремя концерта: с 15.00 до 20.00Читайте также: В столице пройдет биеннале современного искусства

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, выходные, концерт, фестиваль