https://uz.sputniknews.ru/20220715/v-stolitse-proydet-biennale-sovremennogo-iskusstva-26232394.html
В столице пройдет биеннале современного искусства
В столице пройдет биеннале современного искусства
В рамках биеннале организуют культурные мероприятия
2022-07-15T20:46+0500
2022-07-15T20:46+0500
2022-07-15T20:46+0500
культура
ташкент
выставка
искусство
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. С 24 по 28 октября в Ташкенте будет проходить IX Международная ташкентская биеннале современного искусства. Об этом сообщает газета "Янги Ўзбекистон".Тема фестиваля в этом году "Художник и общество: концепции искусства будущего". Принять участие в мероприятии смогут художественные работы всех направлений современного искусства – живопись, инсталляция, поп-арт, графика, цифровое искусство и многие другие.Каждый год биеннале привлекает более ста художников. В 2022 году планируется участие артистов из двадцати стран мира.Биеннале современного искусства – это международная платформа, которая помогает художникам делиться опытом, найти новые таланты, способствует культурному развитию общества и укрепляет международные связи.Читайте также:Малазийцы примут участие в Ташкентском фестивале киноФонд "Ватандошлар" объявил о начале онлайн-конкурса для соотечественников
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, выставка, искусство
В столице пройдет биеннале современного искусства
В рамках мероприятия организуют выставки, мастер-классы и конференции.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. С 24 по 28 октября в Ташкенте будет проходить IX Международная ташкентская биеннале современного искусства. Об этом сообщает газета "Янги Ўзбекистон".
Тема фестиваля в этом году "Художник и общество: концепции искусства будущего". Принять участие в мероприятии смогут художественные работы всех направлений современного искусства – живопись, инсталляция, поп-арт, графика, цифровое искусство и многие другие.
Каждый год биеннале привлекает более ста художников. В 2022 году планируется участие артистов из двадцати стран мира.
Биеннале современного искусства – это международная платформа, которая помогает художникам делиться опытом, найти новые таланты, способствует культурному развитию общества и укрепляет международные связи.