https://uz.sputniknews.ru/20220715/v-stolitse-proydet-biennale-sovremennogo-iskusstva-26232394.html

В столице пройдет биеннале современного искусства

В столице пройдет биеннале современного искусства

В рамках биеннале организуют культурные мероприятия

2022-07-15T20:46+0500

2022-07-15T20:46+0500

2022-07-15T20:46+0500

культура

ташкент

выставка

искусство

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. С 24 по 28 октября в Ташкенте будет проходить IX Международная ташкентская биеннале современного искусства. Об этом сообщает газета "Янги Ўзбекистон".Тема фестиваля в этом году "Художник и общество: концепции искусства будущего". Принять участие в мероприятии смогут художественные работы всех направлений современного искусства – живопись, инсталляция, поп-арт, графика, цифровое искусство и многие другие.Каждый год биеннале привлекает более ста художников. В 2022 году планируется участие артистов из двадцати стран мира.Биеннале современного искусства – это международная платформа, которая помогает художникам делиться опытом, найти новые таланты, способствует культурному развитию общества и укрепляет международные связи.Читайте также:Малазийцы примут участие в Ташкентском фестивале киноФонд "Ватандошлар" объявил о начале онлайн-конкурса для соотечественников

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ташкент, выставка, искусство