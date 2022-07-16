https://uz.sputniknews.ru/20220716/pochemu-populyarnost-rossiyskogo-obrazovaniya-rastet-sredi-uzbekistantsev--mneniya-ekspertov-26235930.html

Почему популярность российского образования растет среди узбекистанцев – мнения экспертов

Почему популярность российского образования растет среди узбекистанцев – мнения экспертов

Если в прошлом году Россия выделяла 405 бюджетных мест для Узбекистана, в этом году в связи с ростом интереса в республике к высшему образованию в РФ... 16.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-16T09:40+0500

2022-07-16T09:40+0500

2022-07-16T10:20+0500

общество

россия

образование

узбекистан

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Июль – горячая пора для университетов, процесс приема абитуриентов – в самом разгаре. Узбекистан не исключение, и, как показывает статистика, в стране растет спрос на российское образование.По данным федерального агентства "Россотрудничество", 15% иностранных студентов в России – узбекистанцы (48,7 тысячи из 324 тысяч человек, по состоянию на конец 2021-го). При этом еще в 2020/2021 учебном году количество студентов из Узбекистана в России составляло 35,5 тысячи человек.В этом году заявки на бесплатное обучение в российских вузах подало более 3 тысяч узбекистанских абитуриентов. При этом Россия выделила 750 квот для республики, то есть на каждое бюджетное место претендуют четыре узбекистанца.Почему в республике год от года растет интерес к образованию по российскому стандарту, попытался выяснить корреспондент Sputnik.Многонациональность и комфортная средаПереезд за границу, пусть и временный, в целях учебы – это все равно стресс. Поэтому, выбирая страну для получения образования, будущие студенты, безусловно, обращают внимание на сформировавшуюся в ней социальную среду.Россия, как и Узбекистан, является многонациональной страной.Более того, иностранные студенты в России могут рассчитывать на ряд льгот, отмечает эксперт. Это, к примеру, льготы на проезд в транспорте по социальным картам, льготы на посещение музеев, возможность претендовать на различные стипендии.Также абитуриентам импонирует возможность получить информацию о любом понравившемся вузе в России без необходимости выезжать куда-либо. Во многих городах Узбекистана проходят образовательные выставки, в которых участвуют российские университеты. Так, к примеру выставка "Образование и профессия-2022" прошла сразу в шести городах республики — Ташкенте, Самарканде, Навои, Бухаре, Ургенче и Фергане. Из 70 вузов, представленных на экспозиции, 32 были российскими.Минимизация бюрократииИнтерес узбекистанцев к российскому образованию объясняет также возможность подать документы на обучение онлайн, не выезжая из страны, считают в пресс-службе организатора учебных выставок в Узбекистане MY FAIR.К слову, отправляя документы онлайн, абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение в российских вузах по квотной программе "Россотрудничества". Как ранее сообщал заместитель руководителя агентства Павел Шевцов в интервью Sputnik, в следующем учебном году число квот для республики вновь возрастет.Привлекают абитуриентов и меры по снижению бюрократических процедур для студентов. По данным портала Study in Russia, российские власти приняли закон об особом правовом режиме для иностранных студентов. Речь идет о поправках к федеральному закону "О правовом положении иностранных граждан в РФ" — они предусматривают выдачу разрешения на временное проживание в целях получения образования (РВПО).Иными словами, при наличии РВПО иностранному студенту не нужно будет вставать на миграционный учет каждый раз, возвращаясь на учебу с каникул.Перспективы на родинеРоссийские дипломы высоко котируются в Узбекистане. Об этом свидетельствуют и оглашение между Узбекистаном и Россией о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней, и обучение по системе "двойных дипломов", действующей между узбекистанскими и российскими вузами.О востребованности российского образования в Узбекистане говорит и количество филиалов российских вузов в республике, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.Учитывая нормативы о признании образования, найти работу в Узбекистане специалистам с российскими дипломами легко – так, филиал МИСиС в Алмалыке объявил о трудоустройстве 90% специалистов на предприятия Узбекистана еще за месяц до выпуска.Уровень образованияВсе вышеперечисленные факторы указывают на качество российского образования. "Профессорско-преподавательский корпус, тщательно продуманные учебные программы, оборудованные в соответствии с современными стандартами учебного процесса аудитории – это дает высокую репутацию российским вузам", — считает Михаил Беляев.К слову, именно эти индикаторы учитывают международные рейтинги образования, анализируя уровень образования в университетах по всему миру. Так, знаменитый рейтинг мировых университетов QS уделяет внимание таким показателям, как академическая репутация вуза или репутация среди работодателей. По данным за июль 2022 года, в данном списке находятся сразу 48 российских университетов – 17 из них при этом поднялись в рейтинге, а 16 сохранили прошлогодние позиции.Читайте также: Из каких стран чаще всего едут на учебу в Россию — инфографика

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россия, образование, узбекистан, мнение эксперта