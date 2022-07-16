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Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса
Во время визита в Саудовскую Аравию президент США Джо Байден не решился ответить на вопрос о "стране-изгое".
2022-07-16T13:01+0500
2022-07-16T13:01+0500
2022-07-16T13:01+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, который не решился ответить на вопрос журналиста об отношениях двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.Видео со встречи опубликовала в социальной сети востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича. В ролик попал момент из переговорной комнаты, где за столом находятся американская и саудовская делегации во главе с Байденом и бен Салманом.Американский президент проигнорировал вопрос, а принц, в свою очередь, ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена.Напомним: в пятницу глава Соединенных Штатов прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Ранее американская разведка указывала на причастность принца к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, которое произошло в 2018 году в Турции.Во время предвыборной кампании Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства журналиста. Во время своего визита американский президент подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах, а также назвал ситуацию "возмутительной" и заявил об ответственности саудовского наследного принца за произошедшее.Читайте также:
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джо байден, принц, саудовская аравия, сша, президент, президент сша
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса
Во время визита в Саудовскую Аравию президент США Джо Байден не решился ответить на вопрос о "стране-изгое".
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, который не решился ответить на вопрос журналиста об отношениях двух стран. Об этом сообщает РИА Новости
.
Видео со встречи опубликовала в социальной сети востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича. В ролик попал момент из переговорной комнаты, где за столом находятся американская и саудовская делегации во главе с Байденом и бен Салманом.
“Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?" — спросила журналист.
Американский президент проигнорировал вопрос, а принц, в свою очередь, ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена.
Напомним: в пятницу глава Соединенных Штатов прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Ранее американская разведка указывала на причастность принца к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, которое произошло в 2018 году в Турции.
Во время предвыборной кампании Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства журналиста. Во время своего визита американский президент подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах, а также назвал ситуацию "возмутительной" и заявил об ответственности саудовского наследного принца за произошедшее.