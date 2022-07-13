https://uz.sputniknews.ru/20220713/bayden-letit-v-saudovskuyu-araviyu-a-putin--v-iran-26148425.html

Байден летит в Саудовскую Аравию, а Путин — в Иран

Байден летит в Саудовскую Аравию, а Путин — в Иран

Ключевая поездка Джо Байдена за всю его жизнь и карьеру

2022-07-13T17:39+0500

2022-07-13T17:39+0500

2022-07-13T17:39+0500

колумнисты

джо байден

саудовская аравия

владимир путин

иран

мнение эксперта

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Он посетит Израиль и Западный берег реки Иордан, а конечным пунктом его маршрута станет Саудовская Аравия. Там пройдут переговоры не только с Эр-Риядом, но и шестью другими странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также приглашенными лидерами Египта, Ирака и Иордании. Ближневосточное турне может определить судьбу региона на годы и даже десятилетия вперед и, конечно же, повлияет на развитие глобальных процессов. Но обо всем по порядку.Соединенные Штаты сегодня переживают рекордную инфляцию, вызванную ростом цен на топливо, а простым американцам все сложнее поверить в легенду о "путинском подорожании" — слишком свежа в памяти зеленая политика нынешнего хозяина Овального кабинета. В дополнение к этому избирателей раскололо решение Верховного суда отменить постановление по делу "Роу против Уэйда", которое на протяжении 40 лет гарантировало конституционное право на аборт, передав этот вопрос в компетенцию властей штатов. На этом фоне рейтинг общественной поддержки Байдена рухнул до катастрофических 30 процентов. В общем, страна "конфедерализируется" с пугающей скоростью, и демократы рискуют проиграть не только промежуточные выборы в конгресс, намеченные на ноябрь, но и следующую президентскую кампанию.Что Байден потерял на Ближнем ВостокеЧтобы исправить ситуацию, президент США вынужден ехать в качестве просителя в страну, которую он еще недавно обещал сделать страной-изгоем, — Саудовскую Аравию. Но от "энергозависимой" реальности не уйдешь, да и чего не сделаешь ради изоляции России.Яростно порицаемый Байденом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман не терял времени зря и подготовился к визиту — в конце июня он посетил Египет и Турцию, ключевые для суннитского мира страны. В публичном поле речь шла об экономическом сотрудничестве, но очевидно, что перед уже переносившейся поездкой американского президента региональные игроки консолидировали позиции.И вот как гром среди ясного неба накануне столь значимого для Байдена события становится известно, что практически сразу же после его турне Владимир Путин не просто проведет переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, но еще и сделает это в Тегеране, в рамках саммита в "астанинском формате".Конечно, можно объяснить столь высокий уровень для переговоров по Сирии планами Турции провести там очередную спецоперацию — на севере страны против курдских формирований, активно поддерживаемых США. В Ираке аналогичная операция уже идет почти три месяца. Дамаск такой шаг считает нарушением своего суверенитета, хотя реально не контролирует эту территорию — ей управляют финансируемые и поддерживаемые Вашингтоном "Сирийские демократические силы", ядро которых составляют курдские отряды самообороны. Они требуют от Асада широкой автономии. Анкара, в свою очередь, хочет создать 30-километровую зону безопасности на севере Сирии.Американцы отмечают один из последних Дней независимостиУчитывая расклад, понятно, что и Москва, и Вашингтон негативно относятся к этим планам Анкары.Чтобы изменить позицию США, Эрдоган продемонстрировал определенную долю гибкости в вопросе присоединения к НАТО Швеции и Финляндии, дав в итоге согласие, но вынудив скандинавские демократии поступиться хвалеными гуманистическими ценностями — те фактически одобрили экстрадицию в Турцию курдов, хотя несколькими месяцами ранее называли подобный сценарий немыслимым.Здесь, конечно, торги далеки от завершения: формально Стокгольм и Хельсинки согласились на условия Анкары, но уже после саммита альянса в Мадриде заявили, что ни о какой экстрадиции речь не шла. Строго говоря, в меморандуме гарантируется, что все запросы на выдачу граждан будут "детально рассматриваться", но это вовсе не означает, что их удовлетворят. Что ж, в таком случае и согласие Анкары на принятие новых членов НАТО вовсе не означает, что они действительно станут членами блока, — решение еще нужно ратифицировать в парламенте.Теперь же Эрдогану предстоит согласовать свои сирийские планы с Кремлем. Вопрос в том, что он готов предложить за борьбу с союзниками США на территории союзника России.Контакты двух стран в последние годы развиваются весьма активно, несмотря на принадлежность Турции к НАТО. Наплевав на блоковую солидарность, она проводит весьма независимую политику и отказывается присоединяться к антироссийским санкциям. Однако и поставки беспилотников Киеву не прекращает.Отношения Москвы и Анкары требуют ювелирной дипломатии: слишком велик конфронтационный потенциал из-за тесного соседства и амбиций обеих держав. Продолжение интеграции на Запад грозит вовлечением Турции в противостояние России, а идеи Эрдогана о создании Великого Турана, включающего в себя все тюркские народы, напрямую ставят под угрозу российский суверенитет. Но этот проект пока далек от той стадии, где есть вероятность прямого противостояния, да и подобный сценарий привел бы к крайне неприятным последствиям для обеих сторон.Америка ищет настоящих мужчинВместе с тем у России и Турции слишком велико пространство для сотрудничества: даже если не принимать во внимание экономические аспекты, обеим странам жизненно необходимы стабильность и согласие на Ближнем Востоке.Так что было бы наивным полагать, особенно в свете стремительного согласования тегеранского саммита на таком высоком уровне, что предстоящие переговоры сосредоточатся исключительно на Сирии.И чтобы понять, о чем именно может пойти речь, нужно взглянуть на регион в целом.Пожалуй, вторым по важности тектоническим расколом на Ближнем Востоке после арабо-израильского конфликта можно считать противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Старые религиозные противоречия между суннитами и шиитами рука об руку идут с политическими проблемами: в 2016 году страны в очередной раз разорвали дипломатические отношения, но с 2021-го наметились перспективы восстановления диалога.И если Россия заинтересована в стабильных отношениях между ключевыми региональными игроками в первую очередь из соображений собственной безопасности — потому что на нестабильном Ближнем Востоке всегда есть риск появления очередного ИГ*, то для США покой в регионе интересен лишь постольку, поскольку Вашингтон имеет доступ к нефтяным поставкам по нужной цене. Для этого мир совершенно необязателен, достаточно лишь контролировать месторождения — пример все той же Сирии у всех на виду. А вот примирение Эр-Рияда с Тегераном при посредничестве Москвы окончательно пустит по ветру попытки Штатов изолировать Россию и обеспечить "цивилизованный мир" дешевым топливом.Читайте также:Запад построил у себя "1984" ОруэллаГенри Киссинджер не отличает поражение от победы

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джо байден, саудовская аравия, владимир путин, иран, мнение эксперта