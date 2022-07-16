https://uz.sputniknews.ru/20220716/semeynym-detsadam-razreshili-prinimat-detey-do-3-let-26236546.html
Семейным детсадам разрешили принимать детей до 3 лет
Семейным детсадам разрешили принимать детей до 3 лет
Воспитатели и помощники, работающие в семейных детсадах, получат субсидии из бюджета непосредственно на пластиковые карты.
2022-07-16T10:19+0500
2022-07-16T10:19+0500
2022-07-16T10:20+0500
общество
детский сад
постановление
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. С 1 сентября семейные детские сады смогут принимать детей до трех лет. Соответствующее постановление подписал президент. При этом организация будет самостоятельно определять размер родительского взноса.Семейные детсады могут воспитывать до 50 детей в зависимости от действующей мощности и нанимать до четырех воспитателей и помощников (4,5 штатных единицы) исходя из численности детей.При этом воспитателям и помощникам, нанятым на работу семейными детсадами, за счет средств госбюджета выплачивается зарплата в размерах, эквивалентных оплате труда государственных дошкольных учреждений. Субсидия из бюджета поступит непосредственно на пластиковые карты этих работников.Год назад указом президента "О дополнительных мерах по расширению сети дошкольных образовательных организаций (ДОО) в районах с низким уровнем охвата" планировалось в 53 районах с низким уровнем охвата детей дошкольным образованием в ближайшие два года организовать две тысячи семейных детсадов.Читайте также: В Узбекистане поддержит родителей учеников частных школ
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детский сад, постановление
Семейным детсадам разрешили принимать детей до 3 лет
10:19 16.07.2022 (обновлено: 10:20 16.07.2022)
Воспитатели и помощники, работающие в семейных детсадах, получат субсидии из бюджета непосредственно на пластиковые карты.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik.
С 1 сентября семейные детские сады смогут принимать детей до трех лет. Соответствующее постановление
подписал президент. При этом организация будет самостоятельно определять размер родительского взноса.
Семейные детсады могут воспитывать до 50 детей в зависимости от действующей мощности и нанимать до четырех воспитателей и помощников (4,5 штатных единицы) исходя из численности детей.
При этом воспитателям и помощникам, нанятым на работу семейными детсадами, за счет средств госбюджета выплачивается зарплата в размерах, эквивалентных оплате труда государственных дошкольных учреждений. Субсидия из бюджета поступит непосредственно на пластиковые карты этих работников.
Год назад указом президента "О дополнительных мерах по расширению сети дошкольных образовательных организаций (ДОО) в районах с низким уровнем охвата" планировалось в 53 районах с низким уровнем охвата детей дошкольным образованием в ближайшие два года организовать две тысячи семейных детсадов.