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https://uz.sputniknews.ru/20220716/sothebys-vystavil-na-torgi-redkiy-skelet-dinozavra-26249542.html
Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра
Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра
По предварительной оценке выставленный на аукцион скелет динозавра стоит от пяти до восьми миллионов долларов.
2022-07-16T19:14+0500
2022-07-16T19:14+0500
в мире
торги
динозавр
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра, который является останками горгозавра. Приобрести их можно и в частную коллецию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Artnet.Уникальный лот оценивается в сумму от пяти до восьми миллионов долларов. Представители Sotheby’s надеются, что он будет пользоваться спросом, так как это единственный целый скелет представителя вида, который когда-либо продавали на аукционе.Скелет очень хорошо сохранился, потому что вокруг него медленно накапливались отложения на дне доисторической реки. Его нашли в 2018 году в штате Монтана.Высота окаменелостей — чуть более трех метров, а длина — 6,7 м.Известно, что горгозавры относятся к тероподовым динозаврым. Они обитали на территории нынешних западных равнин Северной Америки в позднем меловом периоде около 76 млн лет назад. Вес их мог достигать двух тонн.Данный хищник — родственник тираннозавра, но жил раньше него на десять млн лет. Их общие черты — большая голова с острыми зубами, короткие двухпалые передние конечности.В Artnet также напомнили, что скелет тиранозавра, проданный за рекордные $31,8 млн на аукционе Christie's в октябре 2020 года, был куплен Абу-Даби для нового музея естественной истории. Его открытие запланировано на 2025 год.Читайте также:
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торги, динозавр

Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра

19:14 16.07.2022
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкелет древнего ящера
Скелет древнего ящера - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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По предварительной оценке выставленный на аукцион скелет динозавра стоит от пяти до восьми миллионов долларов.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра, который является останками горгозавра. Приобрести их можно и в частную коллецию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Artnet.
Уникальный лот оценивается в сумму от пяти до восьми миллионов долларов. Представители Sotheby’s надеются, что он будет пользоваться спросом, так как это единственный целый скелет представителя вида, который когда-либо продавали на аукционе.
Скелет очень хорошо сохранился, потому что вокруг него медленно накапливались отложения на дне доисторической реки. Его нашли в 2018 году в штате Монтана.
Высота окаменелостей — чуть более трех метров, а длина — 6,7 м.
Известно, что горгозавры относятся к тероподовым динозаврым. Они обитали на территории нынешних западных равнин Северной Америки в позднем меловом периоде около 76 млн лет назад. Вес их мог достигать двух тонн.
Данный хищник — родственник тираннозавра, но жил раньше него на десять млн лет. Их общие черты — большая голова с острыми зубами, короткие двухпалые передние конечности.
В Artnet также напомнили, что скелет тиранозавра, проданный за рекордные $31,8 млн на аукционе Christie's в октябре 2020 года, был куплен Абу-Даби для нового музея естественной истории. Его открытие запланировано на 2025 год.
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