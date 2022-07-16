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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220716/v-moskve-sobrali-bolee-830-tonn-gumpomoschi-dlya-jiteley-donbassa-26248441.html
В Москве собрали более 830 тонн гумпомощи для жителей Донбасса
В Москве собрали более 830 тонн гумпомощи для жителей Донбасса
Гуманитарную помощь из Москвы в пункты временного размещения помогает перевозить Российский Красный крест и ГУМЧС России по Москве.
2022-07-16T17:53+0500
2022-07-16T17:53+0500
специальная военная операция россии в донбассе
москва
гуманитарная помощь
жители
донбасс
красный крест
мчс
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Жители и организации столицы России собрали более 830 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса в рамках акции "Москва помогает". Об этом сообщается на новостном портале мэра Москвы.Известно, что чаще всего жители столицы приносят продукты или товары для детей, а также средства личной гигиены, канцелярские товары, хозяйственные и постельные принадлежности и одежду.Гумпомощь из Москвы в пункты временного размещения помогают перевозить Российский Красный Крест и ГУМЧС России по Москве.Читайте также:
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москва, гуманитарная помощь, жители, донбасс, красный крест, мчс, мчс россии

В Москве собрали более 830 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

17:53 16.07.2022
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Мирная жизнь налаживается в Мариуполе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2022
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Гуманитарную помощь из Москвы в пункты временного размещения помогает перевозить Российский Красный крест и ГУМЧС России по Москве.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Жители и организации столицы России собрали более 830 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса в рамках акции "Москва помогает". Об этом сообщается на новостном портале мэра Москвы.

"На протяжении пяти месяцев москвичи продолжают передавать предметы первой необходимости жителям Донбасса, которые были вынуждены оставить свои дома. С начала работы штабов акции "Москва помогает" было отправлено уже 832,9 тонны гуманитарной помощи", - говорится на сайте мэра.

Известно, что чаще всего жители столицы приносят продукты или товары для детей, а также средства личной гигиены, канцелярские товары, хозяйственные и постельные принадлежности и одежду.

"Продукты питания, постельное белье и одежда и даже самые простые вещи, нужные семьям из Донецкой и Луганской Народных Республик. С момента старта работы 12 пунктов приема гуманитарной помощи более 26,6 тысячи жителей города и 71 организация поддержали акцию. Москвичи собрали более двух миллионов единиц различных товаров", - цитирует РИА Новости председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой.

Гумпомощь из Москвы в пункты временного размещения помогают перевозить Российский Красный Крест и ГУМЧС России по Москве.
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