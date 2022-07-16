https://uz.sputniknews.ru/20220716/v-moskve-sobrali-bolee-830-tonn-gumpomoschi-dlya-jiteley-donbassa-26248441.html

В Москве собрали более 830 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

В Москве собрали более 830 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

Гуманитарную помощь из Москвы в пункты временного размещения помогает перевозить Российский Красный крест и ГУМЧС России по Москве.

2022-07-16T17:53+0500

2022-07-16T17:53+0500

2022-07-16T17:53+0500

специальная военная операция россии в донбассе

москва

гуманитарная помощь

жители

донбасс

красный крест

мчс

мчс россии

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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Жители и организации столицы России собрали более 830 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса в рамках акции "Москва помогает". Об этом сообщается на новостном портале мэра Москвы.Известно, что чаще всего жители столицы приносят продукты или товары для детей, а также средства личной гигиены, канцелярские товары, хозяйственные и постельные принадлежности и одежду.Гумпомощь из Москвы в пункты временного размещения помогают перевозить Российский Красный Крест и ГУМЧС России по Москве.Читайте также:

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москва, гуманитарная помощь, жители, донбасс, красный крест, мчс, мчс россии