https://uz.sputniknews.ru/20220716/v-oliy-majlise-odobrili-kandidaturu-xodjaeva-na-doljnost-glavy-mininvestitsiy-26247304.html

В Олий Мажлисе одобрили кандидатуру Ходжаева на должность главы Мининвестиций

В Олий Мажлисе одобрили кандидатуру Ходжаева на должность главы Мининвестиций

Очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса прошло в субботу.

2022-07-16T14:32+0500

2022-07-16T14:32+0500

2022-07-16T14:32+0500

политика

олий мажлис

законодательная палата олий мажлиса

заседание

жамшид ходжаев

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0c/20462012_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_9a9b44f8d62b990058e5d75043a5bff0.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили кандидатуру Жамшида Ходжаева на должность заместителя премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей –министра инвестиций и внешней торговли. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента страны.Это произошло в ходе очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса, которое прошло в субботу. Возглавлявший ранее министерство инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков был назначен руководителем Администрации президента соответствующим указом главы государства..Известно, что в соответствии с действующим законодательством Узбекистана, кандидатуры членов Кабинета Министров, министров, до их назначения на должность рассматриваются депутатами нижней палаты парламента республики.Жамшид Ходжаев занимает должность министра сельского хозяйства с 28 января 2019 года.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

олий мажлис, законодательная палата олий мажлиса, заседание, жамшид ходжаев, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана