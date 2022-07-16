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В Олий Мажлисе одобрили кандидатуру Ходжаева на должность главы Мининвестиций
В Олий Мажлисе одобрили кандидатуру Ходжаева на должность главы Мининвестиций
Очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса прошло в субботу.
2022-07-16T14:32+0500
2022-07-16T14:32+0500
2022-07-16T14:32+0500
политика
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законодательная палата олий мажлиса
заседание
жамшид ходжаев
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили кандидатуру Жамшида Ходжаева на должность заместителя премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей –министра инвестиций и внешней торговли. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента страны.Это произошло в ходе очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса, которое прошло в субботу. Возглавлявший ранее министерство инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков был назначен руководителем Администрации президента соответствующим указом главы государства..Известно, что в соответствии с действующим законодательством Узбекистана, кандидатуры членов Кабинета Министров, министров, до их назначения на должность рассматриваются депутатами нижней палаты парламента республики.Жамшид Ходжаев занимает должность министра сельского хозяйства с 28 января 2019 года.Читайте также:
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олий мажлис, законодательная палата олий мажлиса, заседание, жамшид ходжаев, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
В Олий Мажлисе одобрили кандидатуру Ходжаева на должность главы Мининвестиций
Очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса прошло в субботу.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik.
Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили кандидатуру Жамшида Ходжаева на должность заместителя премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей –министра инвестиций и внешней торговли. Об этом сообщает пресс-служба
нижней палаты парламента страны.
Это произошло в ходе очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса, которое прошло в субботу. Возглавлявший ранее министерство инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков был назначен руководителем Администрации президента соответствующим указом главы государства..
Известно, что в соответствии с действующим законодательством Узбекистана, кандидатуры членов Кабинета Министров, министров, до их назначения на должность рассматриваются депутатами нижней палаты парламента республики.
Жамшид Ходжаев занимает должность министра сельского хозяйства с 28 января 2019 года.