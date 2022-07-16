https://uz.sputniknews.ru/20220716/umurzakov-naznachen-rukovoditelem-administratsii-prezidenta-26245488.html

Умурзаков назначен руководителем Администрации президента

Умурзаков назначен руководителем Администрации президента

Сардор Умурзаков начначен на новую должность соответствующим указом президента Узбекистана.

2022-07-16T13:42+0500

2022-07-16T13:42+0500

2022-07-16T13:47+0500

политика

сардор умурзаков

президент

администрация президента

руководитель

указ

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1e/23659866_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_f011f2865310f671d194c6047158eacf.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Сардор Умурзаков назначен на должность руководителя Администрации президента Республики Узбекистан соответствующим указом главы государства. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.В связи с назначением Умурзаков освобожден от должности заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.Сардор Умурзаков занимал должность министра инвестиций и внешней торговли республики с 28 января 2019 года.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сардор умурзаков, президент, администрация президента, руководитель, указ, узбекистан