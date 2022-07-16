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https://uz.sputniknews.ru/20220716/umurzakov-naznachen-rukovoditelem-administratsii-prezidenta-26245488.html
Умурзаков назначен руководителем Администрации президента
Умурзаков назначен руководителем Администрации президента
Сардор Умурзаков начначен на новую должность соответствующим указом президента Узбекистана.
2022-07-16T13:42+0500
2022-07-16T13:47+0500
политика
сардор умурзаков
президент
администрация президента
руководитель
указ
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Сардор Умурзаков назначен на должность руководителя Администрации президента Республики Узбекистан соответствующим указом главы государства. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.В связи с назначением Умурзаков освобожден от должности заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.Сардор Умурзаков занимал должность министра инвестиций и внешней торговли республики с 28 января 2019 года.Читайте также:
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сардор умурзаков, президент, администрация президента, руководитель, указ, узбекистан

Умурзаков назначен руководителем Администрации президента

13:42 16.07.2022 (обновлено: 13:47 16.07.2022)
© Sputnik / Александр АстафьевВице-премьер, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков
Вице-премьер, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2022
© Sputnik / Александр Астафьев
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Сардор Умурзаков начначен на новую должность соответствующим указом президента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Сардор Умурзаков назначен на должность руководителя Администрации президента Республики Узбекистан соответствующим указом главы государства. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
В связи с назначением Умурзаков освобожден от должности заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
Сардор Умурзаков занимал должность министра инвестиций и внешней торговли республики с 28 января 2019 года.
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