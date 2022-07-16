https://uz.sputniknews.ru/20220716/v-tashkente-startoval-festival-morojenogo--video-26244390.html

В Ташкенте стартовал фестиваль мороженого – видео

В Ташкенте стартовал фестиваль мороженого – видео

Как прошел первый день сладкого праздника – смотрите в нашем видео.

2022-07-16T14:21+0500

2022-07-16T14:21+0500

2022-07-16T14:21+0500

общество

ташкент

фестиваль

мороженое

праздник

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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. В Ташкенте стартовал фестиваль еды и мороженого Food and Muzzday-2022. В первый день сладкого праздника на нем побывал корреспондент Sputnik.Всего на фестивале представлено более 40 видов сладостей и напитков. Проходит праздник в разных точках столицы. Мороженым, приготовленным по традициям разных стран и народов, можно насладиться в парке Tashkent City.Для гостей фестиваля организаторы подготовили шоу-программу с участием известных исполнителей. Малышей развлекают аниматоры. Для жителей города также проходят акции и конкурсы.Читайте также:

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ташкент, фестиваль, мороженое, праздник