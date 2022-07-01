https://uz.sputniknews.ru/20220701/v-tashkente-proydet-gastronomicheskiy-festival--25821706.html

В Ташкенте пройдет гастрономический фестиваль

В Ташкенте пройдет гастрономический фестиваль

Гостей ждут необычное мороженое, игры, ярмарки и конкурсы

2022-07-01T17:32+0500

2022-07-01T17:32+0500

2022-07-01T17:32+0500

общество

ташкент

мероприятие

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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. В столице состоится гастрономический фестиваль "Food and Muzzday fest-2022", анонсировал на пресс-конференции хокимият Ташкента. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Узбекистан.Фестиваль будет проходить с 15 по 17 июля в нескольких парках Ташкента. На мероприятии можно будет попробовать сладости более сорока видов и трехсот вкусов, блюда европейской и национальной кухонь, кофе, выпечку и много другое.Развлекательная программа фестиваля будет включать игры для детей, книжные ярмарки, конкурсы, флэшмобы, показы фильмов, концерты, карнавалы, спортивные соревнования по бадминтону и настольному теннису.Также в рамках мероприятия состоится вечеринка с мороженым. В ней примут участие представители узбекского шоу-бизнеса.В июле столичный хокимият планирует еще провести развлекательные фестивали "Dance fest" и "Car fest".Читайте также:В Ташкент приедут Тимати, Мот, Джиган и другие российские звездыКак в Ташкенте отметят Международный день собак

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ташкент, мероприятие