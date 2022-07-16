https://uz.sputniknews.ru/20220716/yunye-uzbekistantsy-prinimayut-uchastie-v-mejdunarodnom-forume-zelenyy-posol-26246777.html

Юные узбекистанцы принимают участие в международном форуме "Зеленый посол"

Юные узбекистанцы принимают участие в международном форуме "Зеленый посол"

Международный детско-юношеский форум "Зеленый посол" стартовал в Могилеве.

2022-07-16T21:13+0500

2022-07-16T21:13+0500

2022-07-16T21:13+0500

общество

форум

узбекистанцы

посол

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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Клуб юных дипломатов из Узбекистана принимает участие в международном детско-юношеском форуме "Зеленый посол" в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Известно, что форум проходит в Могилеве. Участие в нем принимают клубы юных дипломатов из России, школьники и студенты из Беларуси. Также в режиме онлайн к мероприятиям подключился и детский дипломатический клуб Белграда.Мероприятие предусматривает четырехдневную программу. За это время ребята в сессии "Дипломат будущего – кто он, зачем и для чего?", тренинге "О развитии карьеры дипломата. Особенности прохождения дипломатической службы", расскажут друг другу о собственных исследованиях, посвященных жизни, деятельности и роли известных государственных деятелей и дипломатов в судьбах своих стран. Также организаторы подготовили для участников разнообразную культурную программу.Белорусская сторона принимает подобный форум впервые. Инициатором выступило Межрегиональное детское общественное движение по формированию дипломатической культуры "Дипломаты будущего" из России.Таким образом, форум проходит при поддержке представительства Россотрудничества в Беларуси и социально-культурного общественного объединения "Наследие".По словам руководителя движения "Дипломаты будущего", заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов при Министерстве иностранных дел России, Чрезвычайного и Полномочного Посла Валерия Егошкина, цель форума – установить теплые дружественные связи между подростками из разных стран, найти общие точки для дальнейшего сотрудничества и реализации совместных инициатив, содействовать развитию общественной детско-юношеской дипломатии.Заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Поликанов, в свою очередь, отметил, что правильно налаживать дружеские связи с раннего возраста и интересоваться международными связями.Школьница София Асланова из Ташкента уверена, что у дружбы и хороших идей не может быть возраста. Клуб "Юных дипломатов", участницей которого она является, активно занимается благотворительностью, организует полезные встречи и акции.Читайте также:

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форум, узбекистанцы, посол