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Юные узбекистанцы принимают участие в международном форуме "Зеленый посол"
Юные узбекистанцы принимают участие в международном форуме "Зеленый посол"
Международный детско-юношеский форум "Зеленый посол" стартовал в Могилеве.
2022-07-16T21:13+0500
2022-07-16T21:13+0500
2022-07-16T21:13+0500
общество
форум
узбекистанцы
посол
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Клуб юных дипломатов из Узбекистана принимает участие в международном детско-юношеском форуме "Зеленый посол" в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Известно, что форум проходит в Могилеве. Участие в нем принимают клубы юных дипломатов из России, школьники и студенты из Беларуси. Также в режиме онлайн к мероприятиям подключился и детский дипломатический клуб Белграда.Мероприятие предусматривает четырехдневную программу. За это время ребята в сессии "Дипломат будущего – кто он, зачем и для чего?", тренинге "О развитии карьеры дипломата. Особенности прохождения дипломатической службы", расскажут друг другу о собственных исследованиях, посвященных жизни, деятельности и роли известных государственных деятелей и дипломатов в судьбах своих стран. Также организаторы подготовили для участников разнообразную культурную программу.Белорусская сторона принимает подобный форум впервые. Инициатором выступило Межрегиональное детское общественное движение по формированию дипломатической культуры "Дипломаты будущего" из России.Таким образом, форум проходит при поддержке представительства Россотрудничества в Беларуси и социально-культурного общественного объединения "Наследие".По словам руководителя движения "Дипломаты будущего", заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов при Министерстве иностранных дел России, Чрезвычайного и Полномочного Посла Валерия Егошкина, цель форума – установить теплые дружественные связи между подростками из разных стран, найти общие точки для дальнейшего сотрудничества и реализации совместных инициатив, содействовать развитию общественной детско-юношеской дипломатии.Заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Поликанов, в свою очередь, отметил, что правильно налаживать дружеские связи с раннего возраста и интересоваться международными связями.Школьница София Асланова из Ташкента уверена, что у дружбы и хороших идей не может быть возраста. Клуб "Юных дипломатов", участницей которого она является, активно занимается благотворительностью, организует полезные встречи и акции.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
форум, узбекистанцы, посол
Юные узбекистанцы принимают участие в международном форуме "Зеленый посол"
Международный детско-юношеский форум "Зеленый посол" стартовал в Могилеве.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik.
Клуб юных дипломатов из Узбекистана принимает участие в международном детско-юношеском форуме "Зеленый посол" в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба
Русского дома в Ташкенте.
Известно, что форум проходит в Могилеве. Участие в нем принимают клубы юных дипломатов из России, школьники и студенты из Беларуси. Также в режиме онлайн к мероприятиям подключился и детский дипломатический клуб Белграда.
Мероприятие предусматривает четырехдневную программу. За это время ребята в сессии "Дипломат будущего – кто он, зачем и для чего?", тренинге "О развитии карьеры дипломата. Особенности прохождения дипломатической службы", расскажут друг другу о собственных исследованиях, посвященных жизни, деятельности и роли известных государственных деятелей и дипломатов в судьбах своих стран. Также организаторы подготовили для участников разнообразную культурную программу.
Белорусская сторона принимает подобный форум впервые. Инициатором выступило Межрегиональное детское общественное движение по формированию дипломатической культуры "Дипломаты будущего" из России.
Таким образом, форум проходит при поддержке представительства Россотрудничества в Беларуси и социально-культурного общественного объединения "Наследие".
По словам руководителя движения "Дипломаты будущего", заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов при Министерстве иностранных дел России, Чрезвычайного и Полномочного Посла Валерия Егошкина, цель форума – установить теплые дружественные связи между подростками из разных стран, найти общие точки для дальнейшего сотрудничества и реализации совместных инициатив, содействовать развитию общественной детско-юношеской дипломатии.
"Особо важно, что мы стараемся воспитывать молодежь на общих принципах, которые присущи нашей традиционной дипломатии. Надеюсь, что благодаря форуму ребята поймут, что такое дипломатия, оценят свои силы. И кто знает, возможно, среди нынешних участников, есть те карьерные дипломаты, которые в дальнейшем будут представлять свои страны на международной арене", – подчернкул Егошкин.
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Поликанов, в свою очередь, отметил, что правильно налаживать дружеские связи с раннего возраста и интересоваться международными связями.
"Здорово, что сюда приехали ребята из России, Узбекистана, подключились белорусская и сербская молодежь. Мне кажется, что ребята получат полезные навыки, которые обязательно пригодятся в жизни. Мы конструировали программу так, чтобы они не были пассивными слушателями, а могли высказаться на разные актуальные международные темы. Очень бы хотелось, чтобы в результате появились совместные проекты, инициативы, и потом, вернувшись в свои страны, дети смогли продолжить общение, реализовывать задуманное", – сообщил Поликанов.
Школьница София Асланова из Ташкента уверена, что у дружбы и хороших идей не может быть возраста. Клуб "Юных дипломатов", участницей которого она является, активно занимается благотворительностью, организует полезные встречи и акции.
"На юный возраст смотреть не нужно. Дружба нужна всем, вне зависимости от того, сколько лет людям. Такие форумы дают хороший жизненный опыт. Мы уже начали знакомиться с ребятами, обмениваться контактами. Уверена, будем и дальше общаться", – рассказала школьница.