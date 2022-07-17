https://uz.sputniknews.ru/20220717/djamshid-xodjaev-vnov-naznachen-glavoy-mininnovatsiy-26271491.html

Джамшид Ходжаев вновь назначен главой Минининвестиций

Джамшид Ходжаев вновь назначен главой Минининвестиций

Ранее он занимал пост министра внешней торговли с 2017 по 2019 годы.

2022-07-17T17:44+0500

2022-07-17T17:44+0500

2022-07-17T17:57+0500

общество

министр

министерство инновационного развития узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Джамшид Ходжаев назначен на должность вице-премьера по инвестициям и внешнеэкономическим связям – министра инвестиций и внешней торговли. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев.На новый пост Ходжаев переходит с поста министра сельского хозяйства.Ранее он уже занимал должность министра внешней торговли с 2017 по 2019 год. До этого работал первым заместителем руководителя Национального банка по внешнеэкономической деятельности, первого заместителя председателя Счетной палаты.С 10 сентября 2021 года Джамшид Ходжаев является ректором Ташкентского государственного аграрного университета.Джамшид Ходжаев родился в 1979 году в городе Коканд Ферганской области. В 2000 году окончил Ташкентский государственный экономический университет. Ходжаев является стипендиатом фонда "Надежда", созданного для талантливых студентов по инициативе Президента Узбекистана. Окончил Европейский институт государственного управления (EIPA) в 2002 г., затем в 2003 г. получил степень магистра в области международных экономических отношений и государственного управления Бирмингемского университета (Великобритания).Ранее Сардор Умурзаков подал в отставку с поста вице-премьер-министра по инвестициям и внешнеэкономической деятельности – министра инвестиций и внешней торговли в связи с назначением на должность руководителя аппарата президента Узбекистана.Читайте также:Умурзаков назначен руководителем Администрации президента

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