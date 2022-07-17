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"Говорить о военной тактике не приходится" - Ходаковский о действиях Киева
"Говорить о военной тактике не приходится" - Ходаковский о действиях Киева
ВСУ обстреливает мирные кварталы в Донбассе и в России. Почему Украина могла выбрать именно такую тактику, в интервью Sputnik рассказывает командир батальона "Восток" сил ДНР.
2022-07-17T20:18+0500
2022-07-17T20:18+0500
2022-07-17T20:18+0500
видео
украина
киев
днр
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Вооруженные силы Украины обстреливают жилые дома и мирную инфраструктуру в различных городах Донбасса и на территории России. Кроме того, Киев вновь и вновь требует от своих войск "стоять до конца", продолжая при этом терять один за другим населенные пункты. Свое мнение о том, почему украинские войска выбрали именно такую тактику, высказал в интервью Sputnik командир батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский.На протяжении многих веков страны Запада и Россия находились в состоянии перманентного конфликта, который вылился сейчас в открытое вооруженное противостояние на Украине. Зачем Запад стремится нанести руками Украины как можно больший урон России? Как на ход боевых действий влияют поставки Киеву западного вооружения? Почему действия украинских военных часто выглядят бессмысленными и в чем заключается тактика ВС России и сил народных республик? Об этом и многом другом смотрите в нашем видео
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украина, киев, днр, видео
"Говорить о военной тактике не приходится" - Ходаковский о действиях Киева
ВСУ обстреливает мирные кварталы в Донбассе и в России. Почему Украина могла выбрать именно такую тактику, в интервью Sputnik рассказывает командир батальона "Восток" сил ДНР.
Вооруженные силы Украины обстреливают жилые дома и мирную инфраструктуру в различных городах Донбасса и на территории России. Кроме того, Киев вновь и вновь требует от своих войск "стоять до конца", продолжая при этом терять один за другим населенные пункты. Свое мнение о том, почему украинские войска выбрали именно такую тактику, высказал в интервью Sputnik командир батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский.
"Здесь выбор тактики определен двумя этими конкурирующими началами: политическим и военным. Зачастую, военная составляющая требует реализации тех или иных задач по своим законам, но вмешивается политическая составляющая и комкает планирование военной составляющей. И тогда у нас получается какая-то комбинация. И она носит какой-то карикатурный характер. И говорить о какой-то военной тактике не приходится", - считает Ходаковский.
На протяжении многих веков страны Запада и Россия находились в состоянии перманентного конфликта, который вылился сейчас в открытое вооруженное противостояние на Украине. Зачем Запад стремится нанести руками Украины как можно больший урон России? Как на ход боевых действий влияют поставки Киеву западного вооружения? Почему действия украинских военных часто выглядят бессмысленными и в чем заключается тактика ВС России и сил народных республик? Об этом и многом другом смотрите в нашем видео