https://uz.sputniknews.ru/20220717/kak-izbejat-solnechnogo-udara-26275085.html

Как избежать солнечного удара

Как избежать солнечного удара

В Узбекистане сейчас самое жаркое время – чилля. Как защититься от солнечного удара, рассказывает доктор медицинских наук.

2022-07-17T23:00+0500

2022-07-17T23:00+0500

2022-07-17T23:00+0500

это интересно

жара

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19556456_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54744499fd7328c650a15b4eb5874a9b.jpg

Солнечный свет очень полезен для здоровья человека: инфракрасные лучи улучшают кровообращение, активизируют все жизненные процессы в организме.Но солнечное тепло может таить в себе опасность. В жаркие летние дни стоит беречься от теплового удара. Как защититься в жаркие дни рассказала доктор медицинских наук Севара Убайдуллаева.По словам эксперта, климат Узбекистана резко-континентальный, с жарким летом и очень холодной зимой, а воздух в республике сухой, уровень влажности минимален. К тому же, в последние годы изменения климата привели к аномальной жаркой погоде летом.Такая жара опасна для пожилых людей, больных хроническими болезнями (сердечно-сосудистыми, эндокринными, респираторными, обменными и психическими заболеваниями). Чтобы снизить негативное воздействие высокой температуры, в такое время необходимо соблюдать несколько рекомендаций.В первую очередь, по словам врача, желательно носить легкую одежду из натуральных тканей светлых тонов, головные уборы, солнцезащитные очки. Желательно также прятаться от солнечных лучей зонтом.Также необходимо максимально избегать употребления жирной, копченой пищи, быть осторожным со скоропортящимися продуктами.Для поддержания водного баланса в организме нужно выпивать в среднем 2-3 литра жидкости в день (охлажденный зеленый чай, негазированная минеральная вода, фрукты, нежирные молочные напитки, отвары из сухофруктов). Газированные, энергетические и алкогольные напитки, кофе пить нельзя.В течение дня желательно принимать теплый душ и периодически обтирать тело смоченным в холодной воде полотенцем. Это также предотвратит перегрев.Солнечный удар в жару – наиболее опасное состояние, возникающее в результате общего перегрева организма под воздействием внешних термических факторов. Признаки солнечного удара: тошнота, рвота, кровотечение из носа, нарушение зрения, сердцебиения и дыхания. В тяжелых случаях температура тела может подняться до 41-42 градусов, пострадавший может потерять сознание.В случае солнечного удара пострадавшего следует сразу же перенести в прохладное место, уложить горизонтально, немного приподнять ноги, снять с него одежду, умыть холодной водой и положить мокрую салфетку на область сердца.При солнечном ударе необходимо выпить что-то холодное и немедленно обратиться к врачу - человеку с солнечным ударом требуется срочная медицинская помощь.Читайте также: Чилля в Узбекистане: как жара влияет на здоровье

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

жара, здоровье