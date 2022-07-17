https://uz.sputniknews.ru/20220717/na-severe-gretsii-razbilsya-gruzovoy-samolet-ukrainskoy-aviakompanii-26260224.html

На севере Греции разбился грузовой самолет украинской авиакомпании

На севере Греции разбился грузовой самолет украинской авиакомпании

На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа – подробности.

2022-07-17T11:15+0500

2022-07-17T11:15+0500

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греция

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крушение самолета

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ТАШКЕНТ, 17 июл– Sputnik. На севере Греции разбился грузовой самолет "Антонов", сообщает РИА Новости со ссылкой на канал ERT.Самолет украинской авиакомпании летел из Сербии в Иорданию, пассажиров на борту не было.Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но его след на экранах радаров потеряли в десяти морских милях к западу от воздушной гавани.Отмечается, что на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа.По информации греческой пожарной службы, к тушению пожара привлекли 15 спасателей и семь машин.Читайте также: Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса

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греция, украина, крушение самолета