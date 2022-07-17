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На севере Греции разбился грузовой самолет украинской авиакомпании
На севере Греции разбился грузовой самолет украинской авиакомпании
На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа – подробности.
2022-07-17T11:15+0500
2022-07-17T11:15+0500
2022-07-17T11:57+0500
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греция
украина
крушение самолета
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ТАШКЕНТ, 17 июл– Sputnik. На севере Греции разбился грузовой самолет "Антонов", сообщает РИА Новости со ссылкой на канал ERT.Самолет украинской авиакомпании летел из Сербии в Иорданию, пассажиров на борту не было.Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но его след на экранах радаров потеряли в десяти морских милях к западу от воздушной гавани.Отмечается, что на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа.По информации греческой пожарной службы, к тушению пожара привлекли 15 спасателей и семь машин.Читайте также: Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса
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греция, украина, крушение самолета
На севере Греции разбился грузовой самолет украинской авиакомпании
11:15 17.07.2022 (обновлено: 11:57 17.07.2022)
На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа – подробности.
ТАШКЕНТ, 17 июл– Sputnik.
На севере Греции разбился грузовой самолет "Антонов", сообщает РИА Новости с
о ссылкой на канал ERT.
Самолет украинской авиакомпании летел из Сербии в Иорданию, пассажиров на борту не было.
Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но его след на экранах радаров потеряли в десяти морских милях к западу от воздушной гавани.
Отмечается, что на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа.
"Охваченный пламенем огромный самолет был обнаружен возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Идет операция по тушению пожара. По свидетельствам, огромный самолет врезался в кукурузное поле и раздались взрывы. <...> По неподтвержденной информации, на борту самолета был груз боеприпасов", — отмечает телеканал.
По информации греческой пожарной службы, к тушению пожара привлекли 15 спасателей и семь машин.