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Свыше 12 тысяч украинских беженцев прибыли в Румынию за сутки
Свыше 12 тысяч украинских беженцев прибыли в Румынию за сутки
Всего же, начиная с февраля, Румыния приняла более полутора миллионов граждан Украины.
2022-07-17T19:02+0500
2022-07-17T19:02+0500
2022-07-17T19:02+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Пограничные контрольно-пропускные пункты Румынии за сутки пересекли 12 383 гражданина Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции страны.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил возможность высылки украинских беженцев в африканскую Руанду, в случае их незаконного въезда в Великобританию.Первая депортация украинских мигрантов из Великобритании в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Но рейс отменили в последний момент в связи с принятым решением ЕСПЧ, которым Британия осталась очень недовольна.Читайте также: SRF: швейцарцы устали от украинских беженцевПора домой. Европа устала от украинских беженцев
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MIA „Rosiya Segodnya“
румыния, беженцы, украина
Свыше 12 тысяч украинских беженцев прибыли в Румынию за сутки
Всего же, начиная с февраля, Румыния приняла более полутора миллионов граждан Украины.
ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik.
Пограничные контрольно-пропускные пункты Румынии за сутки пересекли 12 383 гражданина Украины, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции страны.
"За сутки через погранпереходы страны перешли 162 072 иностранца, из них 12 383 - граждане Украины. Таким образом, с 10 февраля в Румынию въехали 1 591 995 украинских граждан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции Румынии.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил возможность высылки украинских беженцев в африканскую Руанду, в случае их незаконного въезда в Великобританию.
"Мы выдаем украинцам 130 тыс. виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально.., я боюсь, что ответ будет таким: да, теоретически это может произойти", — сообщил Джонсон, отвечая на вопрос в рамках своего визита в руандийской столице Кигали.
Первая депортация украинских мигрантов из Великобритании в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Но рейс отменили в последний момент в связи с принятым решением ЕСПЧ, которым Британия осталась очень недовольна.