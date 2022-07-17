https://uz.sputniknews.ru/20220717/svyshe-12-tysyach-ukrainskix-bejentsev-pribyli-v-rumyniyu-za-sutki-26267435.html

Свыше 12 тысяч украинских беженцев прибыли в Румынию за сутки

Свыше 12 тысяч украинских беженцев прибыли в Румынию за сутки

Всего же, начиная с февраля, Румыния приняла более полутора миллионов граждан Украины.

2022-07-17T19:02+0500

2022-07-17T19:02+0500

2022-07-17T19:02+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Пограничные контрольно-пропускные пункты Румынии за сутки пересекли 12 383 гражданина Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции страны.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил возможность высылки украинских беженцев в африканскую Руанду, в случае их незаконного въезда в Великобританию.Первая депортация украинских мигрантов из Великобритании в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Но рейс отменили в последний момент в связи с принятым решением ЕСПЧ, которым Британия осталась очень недовольна.Читайте также: SRF: швейцарцы устали от украинских беженцевПора домой. Европа устала от украинских беженцев

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румыния, беженцы, украина