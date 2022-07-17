https://uz.sputniknews.ru/20220717/uzbekistan-usilivaet-mery-na-granitsax-v-svyazi-s-vspyshkoy-xolery-v-afganistane-26263982.html

Узбекистан усиливает меры на границах в связи с вспышкой холеры в Афганистане

Узбекистан усиливает меры на границах в связи с вспышкой холеры в Афганистане

В местах пересечения границы в республике действует 54 санитарно-карантинных пункта, укомплектованных для медицинского осмотра въезжающих.

2022-07-17T15:07+0500

2022-07-17T15:07+0500

2022-07-17T15:07+0500

общество

служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

граница

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ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Узбекистан усиливает меры на границах связи с вспышкой холеры в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) республики.Случаи заражения отмечены в афганских провинциях Гильменд и Зебуль. Местные СМИ сообщают о более 120 заразившихся, в том числе о случаях со смертельным исходом.Холера – острое инфекционное заболевание. Возбудитель – холерный вибрион (Vibrio cholerae). Заболевание сопровождается сильной диареей, которая вызывает обезвоживание и сосудистую недостаточность, которая может привести к смертельному исходу.По данным Санитарно-эпидемиологической службы, в местах пересечения границы Узбекистана действует 54 санитано-карантинных пункта. Из них 36 – на автомобильных дорогах, 11 – в международных аэропортах, 6 – на железных дорогах и 1 – в речном порту.Все пропускные пункты оснащены тепловизорами и бесконтактными термометрами для медико-санитарного осмотра въезжающих на территорию страны.Кроме того, в соответствии с соответствующими приказами министра здравоохранения, всех пациентов с диареей в инфекционных больницах и центрах оральной регидратации проверяют на холеру. В больницах создали резерв лечебных мест и медикаментов на случай увеличения количества больных.Специальные лаборатории обеспечены необходимым оборудованием и реактивами, а специалисты прошли переподготовку.В сезон заболеваемости каждую неделю специалисты СЭС берут пробы воды из открытых водоемов для выявления возбудителей холеры.Все эти меры позволяют эффективно предотвращать проникновение на территорию республики различных инфекционных заболеваний, отметили в пресс-службе.Читайте также: COVID-19: число инфицированных за сутки снова превышает 90 человек

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служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, граница