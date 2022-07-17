https://uz.sputniknews.ru/20220717/covid-19-chislo-infitsirovannyx-za-sutki-snova-prevyshaet-90-chelovek-26262620.html

COVID-19: число инфицированных за сутки снова превышает 90 человек

COVID-19: число инфицированных за сутки снова превышает 90 человек

Это уже третий день, когда количество инфицированных составляет не менее 90 человек.

2022-07-17T13:49+0500

2022-07-17T13:49+0500

2022-07-17T13:49+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова выросло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 96 человек. Это уже третий день, когда количество инфицированных составляет не менее 90 человек.В Ташкенте вирус обнаружили у 21 пациента.В Каракалпакстане и Самаркандской области по девять заболевших.По семь человек в Хорезмской и Ферганской областях, по шесть – в Ташкентской, Сурхандарьинской и Наманганской областях.По пять человек вирус подхватили в Джизакской, Навоийской и Сырдарьинской областях.И замыкают список Бухарская область, где за сутки выявили четыре случая, а также Андижанская и Кашкадарьинская области – по три человека.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 236 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 082 человека.Читайте также: В Минэнерго попросили граждан максимально экономить электричество в жаруДля юрлиц временно не будут поднимать цены на электроэнергию и газ

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узбекистан, коронавирус covid-19, статистика, минздрав узбекистана