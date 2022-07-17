https://uz.sputniknews.ru/20220717/v-uzbekistane-segodnya-budet-jarko-i-dushno--uzgidromet-26258612.html

В Узбекистане сегодня будет жарко и душно — Узгидромет

В Узбекистане сегодня будет жарко и душно — Узгидромет

Синоптики предупреждают о сильном повышении температуры в некоторых областях республики - подробности.

2022-07-17T10:37+0500

2022-07-17T10:37+0500

2022-07-17T10:37+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 39-41 градуc, сообщает пресс-служба Узгидромета.По республике в целом сегодня также небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура 38-43 градуса, по северу, югу и пустынной зоне местами до 44-45 градусов.По горным районам республики небольшая облачность, без осадков. Температура 27-32 градуса.Синоптики также предупреждают, что с 17 по 22 июля на территорию Узбекистана через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха с районов Ирана.В связи с этим температура воздуха в дневные часы будет повышаться: Читайте также: Водители Узбекистана смогут регистрироваться как самозанятые

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прогноз погоды