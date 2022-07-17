https://uz.sputniknews.ru/20220717/voditeli-uzbekistana-smogut-registrirovatsya-kak-samozanyatye-26255513.html
Водители Узбекистана смогут регистрироваться как самозанятые
Водители Узбекистана смогут регистрироваться как самозанятые
Какое количество водителей в стране на сегодняшний день предоставляет лицензированные услуги такси? Ответ на этот вопрос получил корреспондент Sputnik.
2022-07-17T09:02+0500
2022-07-17T09:02+0500
2022-07-17T09:36+0500
общество
узбекистан
водитель
самозанятые
такси
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ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. В Ташкенте состоялась онлайн-встреча на тему "Льготы, созданные для таксистов" в формате голосового чата. Организатором мероприятия выступило Национальное информационное агентство УзА.В беседе приняли участие руководитель Департамента развития автомобильного и речного транспорта Руслан Рузметов, а также сотрудники Государственного налогового комитета и Министерства юстиции республики.В ходе беседы участники встречи рассказали о льготах, которые будут доступны водителям Узбекистана с 1 сентября 2022 года, и поделились статистикой относительно нелегальной водительской деятельности в стране.Таким образом, согласно статистике Департамента развития автомобильного и речного транспорта, всего в стране перевозкой пассажиров занимаются около 100 тыс. граждан. Количество водителей, которые предоставляют услуги согласно законодательству и имеют на это разрешение – более 55 тыс.При этом, более 44 тыс. водителей, что составляет 44,2% от общего числа, осуществляют свою деятельность нелегально, и 30 тыс. из них работают в Ташкенте.Однако сложившаяся ситуация в скором времени может измениться: с 1 сентября 2022 до конца 2024 года таксистам дали возможность оформить свою деятельность как ИП. Кроме этого, государство значительно снизило пошлины.Теперь получить лицензию для оказания услуг такси может водитель, достигший 21 года. Автомобилю, на котором таксист будет перевозить клиентов, должно быть не более десяти лет. Также водитель обязуется проводить техосмотр машины раз в полгода и ежемесячно проходить медосмотр.Помимо прочего, лицензия дает таксистам преимущества, которых нет у нелегальных водителей. Так, "легальные" таксисты смогут останавливаться в зонах действия знака "остановка запрещена" возле вокзалов и аэропортов, а также передвигаться по специальным полосам, предназначенным для автобусов.Платные парковки комплексов с государственной долей также станут бесплатными для таксистов с лицензией.Напомним: размер государственной пошлины за выдачу бланка лицензии для самозанятых перевозчиков, в том числе юридических лиц, установлен в размере 300 тыс. сумов.Также с 1 сентября появится возможность оформления доверенностей на право управления автомобилем в электронном виде через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) — больше не будет необходимости заверять ее нотариально.Читайте также:Таксистам разрешили регистрироваться как самозанятым
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узбекистан, водитель, самозанятые, такси
Водители Узбекистана смогут регистрироваться как самозанятые
09:02 17.07.2022 (обновлено: 09:36 17.07.2022)
Какое количество водителей в стране на сегодняшний день предоставляют лицензированные услуги такси? Ответ на этот вопрос получил корреспондент Sputnik.
ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. В Ташкенте состоялась онлайн-встреча на тему "Льготы, созданные для таксистов" в формате голосового чата. Организатором мероприятия выступило Национальное информационное агентство УзА.
В беседе приняли участие руководитель Департамента развития автомобильного и речного транспорта Руслан Рузметов, а также сотрудники Государственного налогового комитета и Министерства юстиции республики.
В ходе беседы участники встречи рассказали о льготах, которые будут доступны водителям Узбекистана с 1 сентября 2022 года, и поделились статистикой относительно нелегальной водительской деятельности в стране.
Таким образом, согласно статистике Департамента развития автомобильного и речного транспорта, всего в стране перевозкой пассажиров занимаются около 100 тыс. граждан. Количество водителей, которые предоставляют услуги согласно законодательству и имеют на это разрешение – более 55 тыс.
При этом, более 44 тыс. водителей, что составляет 44,2% от общего числа, осуществляют свою деятельность нелегально, и 30 тыс. из них работают в Ташкенте.
"Большая часть водителей нелегалов - это граждане, которые подрабатывают таксистами после работы в качестве дополнительного заработка", — рассказал Рузметов.
Однако сложившаяся ситуация в скором времени может измениться: с 1 сентября 2022 до конца 2024 года таксистам дали возможность оформить свою деятельность как ИП. Кроме этого, государство значительно снизило пошлины.
Теперь получить лицензию для оказания услуг такси может водитель, достигший 21 года. Автомобилю, на котором таксист будет перевозить клиентов, должно быть не более десяти лет. Также водитель обязуется проводить техосмотр машины раз в полгода и ежемесячно проходить медосмотр.
Помимо прочего, лицензия дает таксистам преимущества, которых нет у нелегальных водителей. Так, "легальные" таксисты смогут останавливаться в зонах действия знака "остановка запрещена" возле вокзалов и аэропортов, а также передвигаться по специальным полосам, предназначенным для автобусов.
Платные парковки комплексов с государственной долей также станут бесплатными для таксистов с лицензией.
Напомним: размер государственной пошлины за выдачу бланка лицензии для самозанятых перевозчиков, в том числе юридических лиц, установлен в размере 300 тыс. сумов.
Также с 1 сентября появится возможность оформления доверенностей на право управления автомобилем в электронном виде через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) — больше не будет необходимости заверять ее нотариально.