Видео: российские медики помогают мирным жителям в Харьковской области

"Врачи проводят круглосуточные приемы граждан как с болями бытового характера, так и с травмами, полученными в результате ракетных и минометных ударов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению. Пожилые люди чаще всего обращаются и приходят на прием со старыми травмами для перевязки, с болями сердца, головы, сосудов. Во время приемов жители получают необходимые лекарства", - рассказали в Минобороны.