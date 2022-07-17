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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220717/video-rossiyskie-mediki-pomogayut-mirnym-jitelyam-v-xarkovskoy-oblasti-26268047.html
Видео: российские медики помогают мирным жителям в Харьковской области
Видео: российские медики помогают мирным жителям в Харьковской области
Здесь развернули мобильные госпитали для оказания первой доврачебной и врачебной помощи
2022-07-17T15:45+0500
2022-07-17T15:45+0500
специальная военная операция россии в донбассе
харьков
врачи
россия
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ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Медики Западного военного округа оказывают помощь мирным жителям Харьковской области. Видео о работе врачей опубликовало Министерство обороны России.В освобожденных населенных пунктах Харьковской области российские медики развернули мобильные госпитали и оказывают первую врачебную и доврачебную помощь мирным жителям. Операционные работают в круглосуточном режиме, сообщает РИА Новости.Оборудование в госпиталях позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и пищеварения. Российские врачи также проводят плановые операции, которые пациенты не могут получить из-за закрытия местных больниц.Если необходимо, тяжелобольных доставляют в Россию для проведения сложных операций. Специалисты медицинских пунктов батальонно-тактических групп также обходят жилые дома на освобожденных территориях.Читайте также: На севере Греции разбился грузовой самолет украинской авиакомпании
харьков
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харьков, врачи, россия

Видео: российские медики помогают мирным жителям в Харьковской области

15:45 17.07.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач с пациентом в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач с пациентом в отделении реанимации и интенсивной терапии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Здесь развернули мобильные госпитали для оказания первой доврачебной и врачебной помощи.
ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Медики Западного военного округа оказывают помощь мирным жителям Харьковской области. Видео о работе врачей опубликовало Министерство обороны России.
В освобожденных населенных пунктах Харьковской области российские медики развернули мобильные госпитали и оказывают первую врачебную и доврачебную помощь мирным жителям. Операционные работают в круглосуточном режиме, сообщает РИА Новости.
Оборудование в госпиталях позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и пищеварения. Российские врачи также проводят плановые операции, которые пациенты не могут получить из-за закрытия местных больниц.
"Врачи проводят круглосуточные приемы граждан как с болями бытового характера, так и с травмами, полученными в результате ракетных и минометных ударов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению. Пожилые люди чаще всего обращаются и приходят на прием со старыми травмами для перевязки, с болями сердца, головы, сосудов. Во время приемов жители получают необходимые лекарства", - рассказали в Минобороны.
Если необходимо, тяжелобольных доставляют в Россию для проведения сложных операций. Специалисты медицинских пунктов батальонно-тактических групп также обходят жилые дома на освобожденных территориях.
Читайте также: На севере Греции разбился грузовой самолет украинской авиакомпании
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