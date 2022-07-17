https://uz.sputniknews.ru/20220717/zachem-uzbekistantsy-vyezjayut-v-drugie-strany-26268408.html

Зачем узбекистанцы выезжают в другие страны

Зачем узбекистанцы выезжают в другие страны

По данным Госкомстата, число выезжающих за месяц выросло на 65,5 тыс. человек.

2022-07-17T18:23+0500

2022-07-17T18:23+0500

2022-07-17T19:14+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. В июне 541 800 узбекистанцев побывали в других странах, сообщает Госкомстат.По данным ведомства, большинство выехало, чтоб навестить родственников – 453 тыс. человек. На отдых улетело 64, 1 тыс. туристов и 18, 8 тыс. человек - те, кто вылетел за рубеж для обучения. С целью лечения страну покинули – 4,4 тыс., а по собственным делам – 1,5 тыс. человек.Число выезжающих за месяц выросло на 65,5 тыс. человек, так как по сведениям Госкомстата в мае количество побывавших в других странах составляло 476, 3 тыс. узбекистанцев.Также, как уточняет ведомство, за 6 месяцев в Узбекистан приехали на отдых 137,1 тыс. иностранцев.Напомним, в начале марта правительства Узбекистана и России подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Читайте также: Ташкент и российские города свяжут новые автобусные рейсы

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