https://uz.sputniknews.ru/20220718/26275289.html

Что происходит с организмом, когда вы едите землянику?

Что происходит с организмом, когда вы едите землянику?

Как дикая, так и садовая земляника таит в себе множество полезных для организма веществ. Как она влияет на организм – в специальном обзоре Sputnik.

2022-07-18T07:00+0500

2022-07-18T07:00+0500

2022-07-18T07:00+0500

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здоровье

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Земляника оказывает чудесное влияние на организм человека. Чем полезна лесная ягода - в обзоре Sputnik Беларусь.Лучше обезболивающегоВы решили прогуляться за ягодами и столкнулись с неожиданным приступом головной боли? Тогда рекомендуем горстями запихивать в себя ароматную землянику. Помимо отличных вкусовых качеств она воздействует на организм как аналог аспирина и довольно неплохое обезболивающее.Бюджетная подтяжкаЗемляника содержит в себе много меди, которая является катализатором активной выработки веществ, отвечающих за эластичность тканей. Конечно, глубокие морщины земляника не спрячет, но кожа станет выглядеть более здоровой и упругой. Особенно актуально это для тех, кто занимается спортом и постоянно подвергает свои мышцы высоким нагрузкам.Витаминный комплексКазалось бы, маленькая ягодка земляники хранит в себе множество различных витаминов, микро и макроэлементов. Среди них фолиевая кислота, практически все витамины группы В, аскорбиновая кислота и органические кислоты. С таким набором переживать о слабом иммунитете вам точно не придется. Считается, что лесная содержит больше полезных веществ, чем садовая, поэтому это неплохой повод прогуляться за лакомством в ближайший лес.К слову, в отличие от многих других культур, при заморозке земляника сохраняет практически все полезные свойства. Поэтому ее можно заготавливать на зиму, чтобы получать витаминный заряд круглый год, а не только в сезон.Природный антисептикСогласно множеству исследований, земляника оказывает противовоспалительное, антисептическое воздействие. Поэтому она неплохо подходит для заживления различных царапин в ротовой полости и гортани. А еще способна снизить неприятные ощущения при гастрите низкокислотного типа.Есть ли вред?Людям, которые склонны к различным высыпаниям и раздражениям на коже, стоит с опасением относиться к этой ягоде, ведь она является достаточно сильным аллергеном. В остальном же вреда от земляники нет, зато пользы и приятных вкусовых ощущений более чем достаточно.Читайте также: От каких продуктов может болеть голова

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