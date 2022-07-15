От каких продуктов может болеть голова?
Эксперт рассказал, что некоторые продукты питания могут вызывать головную боль.
Людям, у которых есть склонность к мигреням, следует отказаться от сыра, шоколада, кофе и алкоголя, считает врач-невролог Павел Хорошев.
"Людям, страдающим от мигреней, желательно ограничить употребление алкоголя. Причем красное вино провоцирует приступы сильнее, чем другие виды спиртных напитков. Кроме того, частые провокаторы мигрени – это все продукты, содержащие кофеин: энергетики, кофе, чай. А еще все виды сыра. Одним из важнейших провокаторов мигрени является шоколад",- объяснил эксперт.
Некоторые люди считают, что отказ от жирного мяса поможет сократить приступы головной боли. Однако данный способ борьбы с мигренями подходит не всем, отмечает Хорошев.
"Жирное мясо – под вопросом. Если человек подвержен сильным приступам мигрени, он может попробовать соблюдать вегетарианскую диету. Исследования показывают, что некоторым пациентам это приносит облегчение. Но именно жирное мясо – не самый сильный фактор, провоцирующий мигрень", – подвел итог врач.
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