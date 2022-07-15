https://uz.sputniknews.ru/20220715/ot-kakix-produktov-mojet-bolet-golova-26233806.html

От каких продуктов может болеть голова?

От каких продуктов может болеть голова?

Некоторые продукты питания могут вызывать головную боль.

2022-07-15T23:00+0500

2022-07-15T23:00+0500

2022-07-15T23:00+0500

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Людям, у которых есть склонность к мигреням, следует отказаться от сыра, шоколада, кофе и алкоголя, считает врач-невролог Павел Хорошев.Некоторые люди считают, что отказ от жирного мяса поможет сократить приступы головной боли. Однако данный способ борьбы с мигренями подходит не всем, отмечает Хорошев.Читайте также:Мучное может вызвать серьезные болезни – экспертКак снять головную боль при давлении

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мнение эксперта, еда, болезнь