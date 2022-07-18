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Завершился этап переговоров по демаркации таджикско-узбекской границы

Завершился этап переговоров по демаркации таджикско-узбекской границы

Рабочие группы двух стран подписали протокол по разграничению спорных территорий. 18.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-18T13:46+0500

2022-07-18T13:46+0500

2022-07-18T13:46+0500

общество

узбекистан

таджикистан

граница

демаркация

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Завершился очередной этап переговоров по делимитации и демаркации узбекско-таджикской границы. Рабочие группы специальной двусторонней комиссии подписали новый пограничный протокол.Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой пресс-службу таджикского Министерства иностранных дел.Переговоры рабочих групп проходили с 11 по 16 июля в Фергане. Делегации обсудили работу по разметке границы и подготовили предложения по проекту линии демаркации и подписали соответствующий протокол.Как сообщает агентство, следующие переговоры пройдут в ближайшее время на территории Таджикистана. Предыдущее совещание прошло в июне.Как сообщил ранее глава Госкомитета по землеустройству Таджикистана Ариф Ходжазода, из 1326 км границы с Узбекистаном удалось провести демаркацию 1319 км. Остаются еще споры по территориям, где проходит граница сразу трех государств - Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.Читайте также: Минобороны опровергло обстрел со стороны Афганистана

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узбекистан, таджикистан, граница, демаркация