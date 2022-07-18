https://uz.sputniknews.ru/20220718/chego-ne-doljno-byt-v-reklame-lekarstv--26290530.html
Чего не должно быть в рекламе лекарств
Чего не должно быть в рекламе лекарств
Лекарства часто рекламируются как уникальные, самые эффективные, самые безопасные, но не дается никакой информации о противопоказаниях. Но такая реклама – нарушение закона, подчеркивает эксперт.
2022-07-18T15:04+0500
2022-07-18T15:04+0500
2022-07-18T15:04+0500
общество
реклама
лекарства
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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Зачастую лекарственные средства и медицинские приборы рекламируют как уникальные, самые эффективные и безопасные, но не упоминают о противопоказаниях и побочных эффектах. Однако, такая реклама нарушает закон.Какой должна быть реклама лекарств и что она не должна содержать, ответил руководитель регионального подразделения Агентства по защите прав потребителей Ташкентской области Уткир Хакимов.В рекламе лекарственных средств нельзя показывать известных людей или медицинских работников, а также актеров, имитирующих внешний вид врачей. Нельзя также использовать рекомендации ученых, медицинских работников, в том числе содержащие благодарности.В рекламе запрещено использовать видеозаставки, изображения или визуальное представление об изменениях в организме человека, вызванных болезнью, травмой и (или) действием лекарств.Также реклама не может создавать впечатления о возможности самостоятельного лечения без получения консультации врача или хирургического вмешательства.Реклама лекарства, отпускаемого без рецепта, не должна представлять его как уникальное, наиболее эффективное, самое безопасное без побочных эффектов.Кроме того, нельзя вводить пользователей в заблуждение относительно состава, происхождения, новизны или патентованности лекарственного средства.Не допускаются и некорректные сравнения с другими лекарственными средствами, а также утверждения о том, что действие данного лекарственного средства гарантировано.Нельзя также внушать, что здоровье человека может быть ухудшиться, если он не примет данное лекарство.В соответствии с законом "О рекламе" запрещается рекламировать лекарственные средства:В Узбекистане также запрещено проводить стимулирующие акции по рекламе лекарств.Читайте также: Эксперты: потенциал фармрынка в Узбекистане растет — видео
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реклама, лекарства
Чего не должно быть в рекламе лекарств
Лекарства часто рекламируются как уникальные, самые эффективные, самые безопасные, но не дается никакой информации о противопоказаниях. Но такая реклама – нарушение закона, подчеркивает эксперт.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Зачастую лекарственные средства и медицинские приборы рекламируют как уникальные, самые эффективные и безопасные, но не упоминают о противопоказаниях и побочных эффектах. Однако, такая реклама нарушает закон.
Какой должна быть реклама лекарств и что она не должна содержать, ответил
руководитель регионального подразделения Агентства по защите прав потребителей Ташкентской области Уткир Хакимов.
В рекламе лекарственных средств нельзя показывать известных людей или медицинских работников, а также актеров, имитирующих внешний вид врачей. Нельзя также использовать рекомендации ученых, медицинских работников, в том числе содержащие благодарности.
В рекламе запрещено использовать видеозаставки, изображения или визуальное представление об изменениях в организме человека, вызванных болезнью, травмой и (или) действием лекарств.
Также реклама не может создавать впечатления о возможности самостоятельного лечения без получения консультации врача или хирургического вмешательства.
Реклама лекарства, отпускаемого без рецепта, не должна представлять его как уникальное, наиболее эффективное, самое безопасное без побочных эффектов.
Кроме того, нельзя вводить пользователей в заблуждение относительно состава, происхождения, новизны или патентованности лекарственного средства.
Не допускаются и некорректные сравнения с другими лекарственными средствами, а также утверждения о том, что действие данного лекарственного средства гарантировано.
Нельзя также внушать, что здоровье человека может быть ухудшиться, если он не примет данное лекарство.
В соответствии с законом "О рекламе" запрещается рекламировать лекарственные средства:
распространяемые только по рецепту врача;
содержащие наркотические средства или психотропные и (или) сильнодействующие вещества;
не разрешенные к медицинскому применению в Узбекистане;
не прошедшие государственную регистрацию в Министерстве здравоохранения.
В Узбекистане также запрещено проводить стимулирующие акции по рекламе лекарств.