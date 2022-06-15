https://uz.sputniknews.ru/20220615/eksperty-potentsial-farmrynka-v-uzbekistane-rastet---video-25343441.html

Эксперты: потенциал фармрынка в Узбекистане растет - видео

Эксперты: потенциал фармрынка в Узбекистане растет - видео

По мнению экспертов российские фармкомпании заинтересованы в создании производств в Узбекистане.

2022-06-15T19:50+0500

2022-06-15T19:50+0500

2022-06-15T19:50+0500

экономика

узбекистан

россия

фармацевтика

компания

производство

мнение эксперта

эксперт

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Потенциал фармацевтической отрасли в Узбекистане ежегодно растет. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев.По его мнению, у Узбекистана большой потенциал в области фармпромышленности, так как страна является одной из самых густонаселенных в регионе, а также граничит с пятью государствами Центральной Азии, население которых превышает 100 млн человек. Фармрынок региона превышает $6 млн.Также Кариев отметил, что правительство Узбекистана проводит множество реформ в сфере здравоохранения - внедряются программы по скринингу сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.В связи с эти правительство Узбекистана создает благоприятные условия для инвесторов, как местных, так и иностранных, рассказал он.Он сообщил, что препараты, которые зарегистрированы в России и Узбекистане свободно выходят на рынок двух стран и экспортируются, проблем с поставками нет.По словам Кариева, Узбекистан экспортирует свою фармацевтическую продукцию более чем в 20 стран мира, в том числе в страны СНГ и арабские страны.Генеральный директор компании ASKLEPIY Group Саид Талибов также рассказал, что узбекистанские препараты пользуются спросом за рубежом, а рынок лекарств ежегодно растет на 10%.По заявлению Талибова, в ближайшее время спросом будут пользоваться препараты, содержащие лекарственные травы, или же сами лекарственные травы, которые будут экспортироваться из Узбекистана в Россию.Читайте также:

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узбекистан, россия, фармацевтика, компания, производство, мнение эксперта, эксперт