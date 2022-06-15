https://uz.sputniknews.ru/20220615/eksperty-potentsial-farmrynka-v-uzbekistane-rastet---video-25343441.html
Эксперты: потенциал фармрынка в Узбекистане растет - видео
Эксперты: потенциал фармрынка в Узбекистане растет - видео
По мнению экспертов российские фармкомпании заинтересованы в создании производств в Узбекистане.
2022-06-15T19:50+0500
2022-06-15T19:50+0500
2022-06-15T19:50+0500
экономика
узбекистан
россия
фармацевтика
компания
производство
мнение эксперта
эксперт
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Потенциал фармацевтической отрасли в Узбекистане ежегодно растет. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев.По его мнению, у Узбекистана большой потенциал в области фармпромышленности, так как страна является одной из самых густонаселенных в регионе, а также граничит с пятью государствами Центральной Азии, население которых превышает 100 млн человек. Фармрынок региона превышает $6 млн.Также Кариев отметил, что правительство Узбекистана проводит множество реформ в сфере здравоохранения - внедряются программы по скринингу сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.В связи с эти правительство Узбекистана создает благоприятные условия для инвесторов, как местных, так и иностранных, рассказал он.Он сообщил, что препараты, которые зарегистрированы в России и Узбекистане свободно выходят на рынок двух стран и экспортируются, проблем с поставками нет.По словам Кариева, Узбекистан экспортирует свою фармацевтическую продукцию более чем в 20 стран мира, в том числе в страны СНГ и арабские страны.Генеральный директор компании ASKLEPIY Group Саид Талибов также рассказал, что узбекистанские препараты пользуются спросом за рубежом, а рынок лекарств ежегодно растет на 10%.По заявлению Талибова, в ближайшее время спросом будут пользоваться препараты, содержащие лекарственные травы, или же сами лекарственные травы, которые будут экспортироваться из Узбекистана в Россию.Читайте также:
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узбекистан, россия, фармацевтика, компания, производство, мнение эксперта, эксперт
Эксперты: потенциал фармрынка в Узбекистане растет - видео
По мнению экспертов российские фармкомпании заинтересованы в создании производств в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Потенциал фармацевтической отрасли в Узбекистане ежегодно растет. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев.
По его мнению, у Узбекистана большой потенциал в области фармпромышленности, так как страна является одной из самых густонаселенных в регионе, а также граничит с пятью государствами Центральной Азии, население которых превышает 100 млн человек. Фармрынок региона превышает $6 млн.
Также Кариев отметил, что правительство Узбекистана проводит множество реформ в сфере здравоохранения - внедряются программы по скринингу сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.
"Происходит тотальный процесс скрининга населения. Это приведет к тому, что у населения будут выявляться скрытые заболевания. Потребность в лекарствах будет увеличиваться", - рассказал директор агентства.
В связи с эти правительство Узбекистана создает благоприятные условия для инвесторов, как местных, так и иностранных, рассказал он.
"Многие компании из России заинтересованы создавать в Узбекистане свои производственные площадки. В поставках из Узбекистана в Россию и обратно никаких ограничений нет", - подчеркнул Кариев.
Он сообщил, что препараты, которые зарегистрированы в России и Узбекистане свободно выходят на рынок двух стран и экспортируются, проблем с поставками нет.
По словам Кариева, Узбекистан экспортирует свою фармацевтическую продукцию более чем в 20 стран мира, в том числе в страны СНГ и арабские страны.
Генеральный директор компании ASKLEPIY Group Саид Талибов также рассказал, что узбекистанские препараты пользуются спросом за рубежом, а рынок лекарств ежегодно растет на 10%.
"Особенно ярко это продемонстрировала пандемия. Очень много узбекистанских производителей экспортировало свою продукцию в такие страны как Россия, Казахстан и Туркменистан", - сообщил гендир.
По заявлению Талибова, в ближайшее время спросом будут пользоваться препараты, содержащие лекарственные травы, или же сами лекарственные травы, которые будут экспортироваться из Узбекистана в Россию.