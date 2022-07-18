https://uz.sputniknews.ru/20220718/chislo-jertv-besporyadkov-v-karakalpakstane-uvelichilos---genprokuratura-26295582.html
Число жертв беспорядков в Каракалпакстане увеличилось - Генпрокуратура
Число жертв беспорядков в Каракалпакстане увеличилось - Генпрокуратура
Хает Шамсуддинов сообщил еще о трех погибших во время волнений.
2022-07-18T16:50+0500
2022-07-18T16:50+0500
2022-07-18T16:50+0500
общество
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жертвы
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Количество погибших в ходе протестов в Каракалпакстане увеличилось еще на три человека, общее число жертв теперь составляет 21, сообщил в понедельник пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсуддинов.До этого правоохранительные органы Узбекистана объявили, что во время беспорядков погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в частности, иностранцы. Позже Генпрокуратура республики заявила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля сенат принял решение сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По информации местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Затем глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на этот период. Третьего июля в рамках совещания Мирзиёев сообщил, что ситуация в Каракалпакии нормализовалась и сейчас возвращается в прежнее русло.Читайте также:В Каракалпакстане не будут применять меры за отсутствие налоговой отчетности во время ЧП
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каракалпакстан, генпрокуратура узбекистана, жертвы
Число жертв беспорядков в Каракалпакстане увеличилось - Генпрокуратура
Хает Шамсуддинов сообщил еще о трех погибших во время волнений.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Количество погибших в ходе протестов в Каракалпакстане увеличилось еще на три человека, общее число жертв теперь составляет 21, сообщил в понедельник пресс-секретарь
Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсуддинов.
"К сожалению, еще три гражданина скончались, несмотря на усилия врачей, так как их состояние было очень тяжелым", - заявил Шамсуддинов.
До этого правоохранительные органы Узбекистана объявили, что во время беспорядков погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в частности, иностранцы. Позже Генпрокуратура республики заявила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля сенат принял решение сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По информации местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона.
Затем глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на этот период. Третьего июля в рамках совещания Мирзиёев сообщил, что ситуация в Каракалпакии нормализовалась и сейчас возвращается в прежнее русло.