https://uz.sputniknews.ru/20220716/v-karakalpakstane-ne-budut-primenyat-mery-za-otsutstvie-nalogovoy-otchetnosti-vo-vremya-chp-26251649.html
В Каракалпакстане не будут применять меры за отсутствие налоговой отчетности во время ЧП
В Каракалпакстане не будут применять меры за отсутствие налоговой отчетности во время ЧП
Такие меры введены с связи с действующим на территории Каракалпакстана чрезвычайным положением.
2022-07-16T17:12+0500
2022-07-16T17:12+0500
2022-07-16T17:12+0500
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каракалпакстан
налоги
чп
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. В Каракалпакстане не будут применять меры в отношении налогоплательщиков за несвоевременное представление налоговой отчетности во время режима ЧП. Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета Узбекистана.Решение было принято в соответствии с введением чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 3 июля по 2 августа.Таким образом, в комитете сообщили, что "на основании п.2 ч.1 ст.213 и п.1 ч.1 ст.215 Налогового кодекса в отношении налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на данной территории, за несвоевременное представление налоговой отчетности в период действия чрезвычайного положения не будут применяться меры ответственности и меры правового воздействия".Соответственно, в отношении таких лиц не будут приостановливаться операции по счетам в банках, а также действие свидетельства НДС.Читайте также:
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каракалпакстан, налоги, чп
В Каракалпакстане не будут применять меры за отсутствие налоговой отчетности во время ЧП
Такие меры введены с связи с действующим на территории Каракалпакстана чрезвычайным положением.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik.
В Каракалпакстане не будут применять меры в отношении налогоплательщиков за несвоевременное представление налоговой отчетности во время режима ЧП. Об этом сообщает пресс-служба
Государственного налогового комитета Узбекистана.
Решение было принято в соответствии с введением чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 3 июля по 2 августа.
Таким образом, в комитете сообщили, что "на основании п.2 ч.1 ст.213 и п.1 ч.1 ст.215 Налогового кодекса в отношении налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на данной территории, за несвоевременное представление налоговой отчетности в период действия чрезвычайного положения не будут применяться меры ответственности и меры правового воздействия".
Соответственно, в отношении таких лиц не будут приостановливаться операции по счетам в банках, а также действие свидетельства НДС.