https://uz.sputniknews.ru/20220718/covid-19-chislo-infitsirovannyx-za-sutki-poshlo-na-spad-26281266.html

COVID-19: число инфицированных за сутки пошло на спад

COVID-19: число инфицированных за сутки пошло на спад

После нескольких дней увеличения количества заболевших, число инфицированных пошло на спад.

2022-07-18T11:20+0500

2022-07-18T11:20+0500

2022-07-18T11:20+0500

общество

коронавирус covid-19

узбекистан

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минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Количество заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки пошло на спад. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 69 человек, что на 17 меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 14 пациентов.По шесть заболевших в Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Хорезмской областях.По пять человек подхватили вирус в Джизакской и Ташкентской областях.И замыкают список Андижанская, Навоийская и Сырдарьинская области, где за сутки выявили по четыре случая, а также Каракалпакстан, Наманганская и Ферганская области – по три человека.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 305 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.Читайте также: Власти усиливают меры на границах в связи со вспышкой холеры в Афганистане

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коронавирус covid-19, узбекистан, статистика, минздрав узбекистана