https://uz.sputniknews.ru/20220718/evropeytsev-prizvali-byt-gotovymi-k-zime-nedovolstva-26277808.html

Европейцев призвали быть готовыми к "зиме недовольства"

Европейцев призвали быть готовыми к "зиме недовольства"

По мнению финского эксперта Аалтолы, нынешние цены на бензоколонках – это "лишь прелюдия к дефициту энергоносителей и росту цен".

2022-07-18T09:12+0500

2022-07-18T09:12+0500

2022-07-18T09:12+0500

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Европейские страны должны подготовить ресурсы для "зимы недовольства". С таким предупреждением выступил политолог Мика Аалтола, сообщает РИА Новости со ссылкой на финский портал MTV.По мнению эксперта, нынешние цены на бензоколонках – это "лишь прелюдия к дефициту энергоносителей и росту цен".Напомним, после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Читайте также: Взрывы на нефтегазовых предприятиях США: Вашингтон ищет виновных

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европа, евросоюз, россия, санкции